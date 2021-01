Wanda nara Non seulement il a révolutionné les réseaux sociaux avec ses poses, mais il l’a également fait récemment avec des confessions risquées. L’Argentine a fait le questionnaire typique “ vrai ou faux ” sur son compte Instagram, répondant à ce que les utilisateurs lui demandent, et en plus d’admettre qu’elle prend des photos en bikini ou en vêtements légers car ce sont ceux qu’elle aime le plus sur les réseaux Il a également reconnu d’autres choses liées à sa vie personnelle.

La femme et représentant de Mauro Icardi, L’attaquant du PSG, a reconnu à ses près de 7,5 millions d’abonnés que “une fois” avait été infidèle, et beaucoup dans les réseaux rapportent cette réponse à sa célèbre et controversée rupture avec Maxi Lopez, Ancienne coéquipière d’Icardi à Barcelone avec qui Wanda était et a eu deux enfants avant de commencer avec son désormais mari. “C’est vrai, jamais,” répondit-il à la question “Avez-vous été infidèle?”

D’un autre côté, Wanda nara admet l’existence d’une sex tape pour laquelle il a poursuivi Google et Yahoo et a gagné au tribunal. “Est-il vrai que vous avez gagné une décision de justice contre Google et Yahoo pour vous avoir montré dans une vidéo de sexe?”, Ont-ils demandé à l’influenceur argentin, qui n’a pas évité cette affaire et a répondu par un “vrai”, en plus de partager le message de son avocat: «La chambre numéro 2 du tribunal civil et commercial a confirmé une décision condamné Google et Yahoo à verser une indemnité à Wanda Nara pour les dommages causés par la diffusion d’une vidéo intime qui lui a été faussement attribuée. Ce qui lui a également permis de créer des liens vers des sites à contenu pornographique et sexuel, le tribunal dans sa décision met en évidence les graves dommages causés qui portent sans aucun doute atteinte au crédit et à l’honneur de la victime.

Pour finir, Wanda nara Il a évoqué d’autres problèmes personnels, expliquant, par exemple, combien il est parfois compliqué d’être “la femme d’un footballeur” à cause de “préjugés”. Une romance qui expliquait également comment c’était au début montrait clairement qu’avant son départ Maxi Lopez: «La relation a commencé comme les autres … il était célibataire et moi nous sommes séparés vivant en Argentine».