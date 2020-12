Ouragan Jesé Rodríguez ne remet pas. Le footballeur canarien fait l’actualité jour après jour et non pas pour des raisons de football, mais pour ses épisodes extra-sportifs. S’il y a quelques jours, il est allé vivre dans “ la maison forte ” pour déclarer son amour à Aurah Ruiz, Maintenant, il est impliqué dans un autre gâchis à gros nez qui a à voir avec une autre des femmes qui ont traversé sa vie, en particulier la mère de ses deux aînés.

Et est-ce que Mélodie santana Il a raconté à travers son profil Instagram qu’il y a trois mois, il a porté plainte contre Jesé Rodríguez et qu’il ira jusqu’au bout pour que justice soit faite, il est entendu qu’en raison de problèmes d’entretien: «Tout ce qui s’est passé ces années a Cela a été d’un commun accord et de bonne foi de ma part car j’ai toujours cédé à ce que l’autre partie a dit, je n’ai jamais atteint la voie légale. Mais vu l’instabilité actuelle et la situation que je vis avec mes deux enfantsJ’ai dû prendre des mesures et intenter une action en justice. Maintenant, un juge décidera de tout et il n’y aura aucun accord.

Une Mélodie Santana qui assure aussi qu’elle a même dû être admise à l’hôpital pour certains des différends avec Jesé Rodríguez, qu’elle a aujourd’hui dénoncé: «Je veux ajouter que j’ai été hospitalisée après avoir vécu tant de mauvaises situations en si peu de temps. Ma santé a été grandement affectée par tout cela. Je veux juste dire que j’espère que tout est juste.

Jesé Rodríguez a des scandales qui s’accumulent. Votre retour avec Aurah Ruiz, son infidélité avec Rocío Amar, la grossesse de son ex Janira Barm, la plainte que Melody Santana a faite et rapportée il y a quelques heures … Pendant ce temps, il a cessé d’appartenir au PSG et maintenant il va devoir chercher une équipe s’il veut continuer à être un professionnel du football, et c’est justement qu’ils parlent de tout sauf sa performance sur le terrain ces dernières années, où il n’a pas concouru au niveau attendu.