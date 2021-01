Michu suit un match de Burgos. | Irma Collin

Moment de difficulté pour Miguel Pérez Cuesta, Michu, en tant que directeur sportif de Burgos. L’Espagnol pourrait vivre ses dernières heures dans le décor castillan publié par El Correo de Burgos. La décision était due aux désaccords du directeur sportif avec les propriétaires du club, la famille Caselli, et à la situation de Julián Calero, qui était le deuxième entraîneur d’Oviedo dans l’étape Fernando Hierro, qui n’a pas le dossier fédérateur en ordre et il n’a pas encore pu s’asseoir sur le banc. Les informations suggèrent qu’il pourrait même quitter Burgos aujourd’hui. La friction aurait commencé avec les problèmes fédératifs de Calero, le pari de Michu. Burgos n’a pas encore été en mesure de traiter son dossier car il a un différend avec son ancien entraîneur, José María Salmerón. Le club castillan, malgré ses promesses, n’a pas été en mesure de régler la situation et Calero lui-même pourrait envisager sa démission en cas de non-résolution. Burgos, dans lequel joue l’ex-petite amie Saúl Berjón, en plus de Galder Cerrajeria, qui a joué une saison dans la première équipe, et Alarcón et Lobato, avec un passé à Vetusta, sont premiers dans leur deuxième groupe B, dans lequel ils ont été encadré avec les équipes asturiennes, avec 17 points après 9 matchs joués et un avantage sur Cultural Leonesa.