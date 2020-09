Il n’y avait pas de phrase auto-agrandissante invoquée pour annoncer la reconstruction de Heat alors qu’ils dominaient le début de la décennie précédente. Il n’y a pas eu de «processus» à Miami. C’est peut-être pour cela que nous n’avons pas vu cela venir. Peut-être, cependant, devrions-nous avoir.

Parce que la personne en tête de l’organigramme est toujours Pat Riley, qui a construit deux itérations différentes d’équipes de championnat avec le Heat en suivant deux voies relativement différentes qui contenaient néanmoins le même noyau: l’évaluation. En d’autres termes: trouvez de très bons joueurs désireux de jouer ensemble et de rechercher l’excellence.

Par opposition à la rédaction de Dwyane Wade et à l’ajout d’un ancien Shaquille O’Neal par le métier (2006) ou à la signature de LeBron James et Chris Bosh en tant qu’agents libres pour compléter Wade (2012, 2013), la construction de l’équipe Heat à la poursuite de la NBA 2020 Les finales impliquaient encore plus d’ingéniosité. Il n’y a qu’un seul choix parmi les 10 premiers, l’ailier Andre Iguodala, dans la rotation de 10 joueurs. La position de draft moyenne de ces joueurs: 34e, et c’est si vous attribuez une valeur de draft de 61 – il y a 60 joueurs choisis chaque année – à chacun des trois gars qui n’étaient pas initialement repêchés.

Le Heat n’a jamais fait le plein après le départ de James pour Cleveland après la saison 2013-14. Ils n’ont ajouté qu’un seul agent libre à gros sous – l’attaquant Jimmy Butler, qui est techniquement arrivé dans le cadre d’une signature et d’un échange – pour fortifier cette liste. Il y a neuf joueurs en NBA qui gagnent plus que lui. Les deux choix de première ronde parmi leurs six meilleurs joueurs, l’ailier Tyler Herro et le grand Bam Adebayo, ont été dépassés 25 fois au total.

Et les voilà, 2-0 contre les Celtics en finale de la Conférence Est. Ils sont à deux victoires de la finale de la NBA. Un examen de la façon dont la liste a été construite prouve à quel point les performances du Heat ont été remarquables.

Entrées

Duncan Robinson, SG

11,0 points par match en séries éliminatoires, 40,9% de tirs à 3 points

Comment acquis: Signature d’un contrat bidirectionnel en tant qu’agent libre non rédigé en juillet 2018, converti en contrat complet en avril 2019.

Réaction initiale à l’acquisition: Chet Kammerer, maintenant conseiller principal des opérations de basket-ball, a déclaré au Detroit News que Robinson était «en haut de notre liste» de signatures potentielles d’agents libres après le repêchage de 2018. «Nous l’aimions beaucoup, sa capacité à tirer. Nous avons parlé à (Erik) Spoelstra. Il a parlé de la qualité qu’il aime le plus ou veut le plus, ce sont les tireurs. Pour moi, c’est un tireur d’élite.

Performance en 2019-20: À sa première saison complète, Robinson a commencé presque tous les matchs et a récolté en moyenne 13,5 points et s’est classé quatrième de la ligue avec une précision de 3 points – le premier parmi les joueurs ayant commencé au moins la moitié des matchs – à 44,6%. Il a été un peu moins productif et précis en séries éliminatoires, mais c’est la nature du jeu. Il n’est que de 11 points et 40,9 pour cent sur trois. Il a fait 10 3 points lors des deux premiers matchs de la finale de la conférence.

L’analyste de basket-ball d’ESPN, Fran Fraschilla, a déclaré à SN qu’il avait été impressionné par le développement de Robinson à Miami, surtout dans la façon dont il effectuait un mouvement d’un dribble après un transfert de dribble.

«De quoi un joueur comme Robinson a-t-il besoin? Espace », a déclaré Fraschilla. «Avec ce seul dribble, il peut obtenir tout l’espace dont il a besoin.»

Bam Adebayo, C

15,9 ppg en séries éliminatoires, 10,2 rebonds par match, 1,3 blocs par match

Comment acquis: Repêché au premier tour (14e choix au total), 2017.

Réaction initiale à l’acquisition: Bleacher Report a qualifié de “fit étrange” que Adebayo rejoigne le Heat, reconnaissant son potentiel à contribuer à la défense, mais le qualifiant de “joueur offensif limité” et donnant au choix une note de C.

Performance en 2019-20: Adebayo s’est épanoui à sa troisième saison complète, faisant du match NBA All-Star avec sa moyenne double-double et montrant également un cadeau pour les passes – 5,1 passes décisives par match – qui a prouvé qu’il pouvait contribuer de différentes manières à l’attaque du Heat.

“Il a fallu un an et demi à Miami pour probablement comprendre tout ce qu’il pouvait faire”, a déclaré à SN son entraîneur au Kentucky, John Calipari. «Il peut vraiment le gérer, il peut le passer. Il a fait une partie de cela pour nous, mais vous avez huit mois.

Goran Dragic, PG

21,3 points par match en séries éliminatoires, 4,7 passes décisives par match

Comment acquis: Dans un échange à trois équipes avec les Suns et les Pelicans en 2015, le Heat abandonne plusieurs joueurs et deux choix n ° 1.

Réaction initiale à l’acquisition: Sports Illustrated a donné au Heat une note B-plus pour sa part dans l’accord, bien qu’il ait principalement considéré cette décision comme un effort à court terme pour augmenter la promesse de l’équipe dans la période post-LeBron qui représentait le crépuscule de la carrière de Dwayne Wade.

Performance en 2019-20: Dragic est devenu un sixième homme productif au cours de la saison régulière, cédant le rôle de départ à Kendrick Nunn, tout en contribuant 16,2 points et 5,1 passes décisives en 28 minutes par match. Dragic est retourné dans l’alignement par nécessité lorsque Nunn a dû quitter la bulle des séries éliminatoires pour des raisons personnelles. Et ça a marché. Dragic a été magnifique dans la victoire de la série sur les Pacers et a continué à exceller.

Jimmy Butler, F

20,6 points par match en séries éliminatoires, 5,6 tours par match

Comment acquis: Dans un accord de signature et d’échange à quatre équipes qui a envoyé un choix de première ronde 2023, Josh Richardson et Hassan Whiteside. L’entente de quatre ans de Butler vaut plus de 170 millions de dollars.

Réaction initiale à l’acquisition: CBS Sports a donné au mouvement une note B, en disant: «Le potentiel pour que ce soit un mouvement positif et nécessaire est certainement là, et, franchement, le Heat n’avait aucune autre option pour amener un joueur qui peut inverser ce qui commence. être un très mauvais élan.

Performance en 2019-20: Butler a rappelé à tout le monde qu’il faisait partie des basketteurs les plus complets, avec une moyenne d’un peu moins de 20 points, 6,7 rebonds et six passes et faisant son cinquième match des étoiles. Il a raté quatre matchs après le retour à la compétition en août à cause d’une blessure au pied, mais il a disputé tous les matchs des séries éliminatoires et a marqué 40 points dans une victoire décisive dans le premier match de la série Milwaukee.

Butler a déclaré que rejoindre le Heat avait conduit à une relation avec Wade, triple champion de la NBA à Miami.

«Il est toujours dans mon téléphone, me parle du match, de ce qu’il faut rechercher», a-t-il déclaré aux journalistes après la première victoire contre les Bucks. «Il a été d’une grande aide. C’est la première personne à m’envoyer un texto ce soir, chaque fois que je rentre aux vestiaires.

Jae Crowder, F

13,3 points par match en séries éliminatoires, 5,9 tours par match

Comment acquis: Dans un échange à trois équipes qui a envoyé Justise Winslow, Dion Waiters et James Johnson et a également amené Andre Iguodala et Solomon Hill.

Réaction initiale à l’acquisition: ESPN lui a donné une note A, en disant: «The Heat a à la fois ajouté une profondeur substantielle à la zone avant et perdu une paire de contrats indésirables sans renoncer à un seul repêchage dans une réserve épuisée.» Mais ESPN a suggéré que Crowder devrait «accepter un rôle plus petit» à Miami en raison d’un tir inférieur à la moyenne; il a frappé 38,5 pour cent des trois éliminatoires.

Performance en 2019-20: Depuis qu’il a rejoint le Heat, il a progressivement augmenté son rôle et ajouté un degré de ténacité utile tout en fonctionnant suffisamment bien en tant que tireur qu’il doit être gardé. Il est devenu un partant lorsque la saison a repris et a occupé ce poste au fur et à mesure que les séries éliminatoires avançaient.

Réserves

Tyler Herro, SG

14,8 points par match en séries éliminatoires, 36,3% de tirs à 3 points

Comment acquis: Repêché au premier tour (13e choix au total), 2019.

Réaction initiale à l’acquisition: CBS Sports a donné au choix une note B, tout en soulignant correctement son tir franc et en suggérant qu’il pourrait devenir un dangereux tireur à 3 points au niveau de la NBA: “Il méritait d’être un choix de loterie.” SB Nation a également donné au choix un B, suggérant que Herro pourrait avoir des problèmes de défense.

Performance en 2019-20: Herro était un succès instantané pour le Heat. Il a commencé et joué 33 minutes, contribuant 14 points et huit rebonds dans une victoire confortable contre les Grizzlies. Et c’est à peu près ainsi que l’année s’est déroulée pour lui, jusqu’à ce qu’il se blesse au pied début février et rate les 15 matchs suivants. Après la reprise de la saison, il est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe la plus surprenante des Playoffs NBA.

«Le regardez-vous se défendre? Le regardez-vous rebondir? Il fait autre chose que tirer », a déclaré Calipari à SN. «Il joue le plus de quatre quarts de minutes sur le Miami Heat. Dites-moi pourquoi un entraîneur le jouerait autant de minutes? Ne lui fait pas de mal défensivement, il ira chercher un rebond, il fera un jeu. Il n’a pas peur d’être là-bas.

André Iguodala, SG

3,3 ppg en séries éliminatoires, 18 minutes par match

Comment acquis: Dans un échange à trois équipes qui a envoyé Justise Winslow, Dion Waiters et James Johnson et a également amené Jae Crowder et Solomon Hill.

Réaction initiale à l’acquisition: Sports Illustrated a donné au commerce une note B, affirmant que ce qu’Iguodala pouvait offrir au Heat n’était pas clair, car il n’avait pas joué toute l’année et il avait «commencé à montrer des signes d’âge» lors des séries éliminatoires de 2019.

Performance en 2019-20: Iguodala n’a pas été un buteur à double chiffre depuis 2013, mais il a remporté trois championnats depuis. Le seul chiffre qui reflète sa valeur est les 2,4 passes par match qu’il a livré en saison régulière, contre 1,3 en séries éliminatoires. Il est là pour assurer la défense, la stabilité et comprendre comment gagner les plus grands matchs.

Kelly Olynyk, C

6,1 ppg en séries éliminatoires, 4,5 rpg

Comment acquis: Signé en tant qu’agent libre en juillet 2017 pour quatre ans, 50 millions de dollars.

Réaction initiale à l’acquisition: “Dès que Kelly Olynyk est devenu un joueur autonome sans restriction, nous l’avons poursuivi”, a déclaré Riley à l’époque. «Il n’est pas seulement un joueur de poste, il peut aussi jouer loin du panier. Ce que nous aimons le plus, c’est qu’il est un meneur de jeu, un défenseur coriace et un rebondeur robuste.

Performance en 2019-20: Avec le Heat orienté vers des alignements plus petits, Olynyk offre un changement de rythme et la capacité d’empêcher l’équipe de lutter contre la taille. Il n’est pas un protecteur de jante, mais un joueur offensif polyvalent – un bon passeur et une dangereuse menace à 3 points – et a la longueur nécessaire pour faire travailler les adversaires pour marquer.

Kendrick Nunn, SG

3,2 ppg en séries éliminatoires, 12 mi / gal

Comment acquis: Signé en tant qu’agent libre en avril 2019, après avoir obtenu en moyenne 19,3 points en G League.

Réaction initiale à l’acquisition: Le Miami Herald a qualifié Nunn de “joueur de développement intéressant pour son programme d’été et potentiellement au-delà.”

Performance en 2019-20: Nunn a joué comme s’il était toujours en train de déchirer la Ligue Horizon, marquant 24 points dans le match d’ouverture du Heat et une moyenne de 15,3 points en 67 matchs et gagnant une place dans la première équipe All-Rookie. Son rôle s’est rétréci après la reprise de la saison, son arrivée à Orlando retardée par un test COVID positif en juillet, puis lui prenant un congé temporaire lors de la série d’ouverture.

Derrick Jones Jr., F

2,0 ppg en séries éliminatoires, 8,6 mpg

Comment acquis: Signature d’un contrat bidirectionnel avec Heat en décembre 2017 après la libération par Suns, puis accepté un contrat de deux ans pour le minimum de la ligue en juillet 2018.

Réaction initiale à l’acquisition: “C’est incroyable à quel point il est athlétique”, a déclaré Dragic au Palm Beach Post. «Il a encore beaucoup à apprendre, mais ce que j’ai vu… il peut vraiment aider cette équipe, et nous avons de la chance de l’avoir.

Performance en 2019-20: Jones a été un joueur très utile pendant la saison régulière, avec une moyenne de 8,5 points et 6,1 rebonds en 59 apparitions, avec un pourcentage effectif de buts sur le terrain de 0,580. Son rôle en séries éliminatoires a été plus petit, car les Heat comptent sur leurs principaux joueurs.