Il manque son flair habituel pour le dramatique, mais le football universitaire revient enfin heureusement sur les écrans de télévision cette semaine.

La saison de football universitaire commence pour de bon jeudi avec une paire de matchs mettant en vedette le groupe de 5 et les talents du FCS. L’action se poursuivra deux jours plus tard, le premier match de football d’automne samedi, lorsque sept équipes débuteront leur saison respective. Le week-end d’ouverture du football universitaire se termine par un événement aux heures de grande écoute le jour de la fête du Travail.

Parmi les équipes notables à jouer cette semaine: Memphis, SMU et Navy de l’American Athletic Conference; Conférence UAB et Southern Miss des États-Unis; et les indépendants BYU et Army.

Voici tout ce dont vous aurez besoin pour le programme de la semaine 1 du football universitaire, y compris le programme télévisé, les scores finaux et comment regarder chaque match en direct. Toutes les heures sont de l’Est.

Calendrier du football universitaire Semaine 1: Quels sont les matchs actuels?

Vous pouvez suivre les scores et les statistiques en direct avec le tableau de bord en direct de SN.

Jeudi 3 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Le centre de l’Arkansas à UAB 20h ESPN3 South Alabama à Southern Miss 20h CBS Sports Network, fuboTV

Samedi 5 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Est du Kentucky à Marshall 13 h ESPN, fuboTV Middle Tennessee à l’armée 13 h 30 CBSSN, fuboTV SMU à l’État du Texas 16 h 30 ESPN, fuboTV Houston Baptist au nord du Texas 19 h 30 ESPN3 État de l’Arkansas à Memphis 20 h ESPN, fuboTV Stephen F. Austin à UTEP 21 h ESPN3

Lundi 7 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

BYU à Navy 8 pm ESPN, fuboTV

Comment regarder, diffuser en direct les matchs de football universitaire

Les matchs de la semaine 1 impliquant des équipes classées seront télévisés en direct sur la télévision nationale, avec des jeux apparaissant sur ESPN et CBS Sports Network. Les options de diffusion en direct incluent WatchESPN, CBS All Access ou fuboTV, qui offre un essai gratuit de sept jours.

