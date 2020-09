La première semaine de la saison 2020 de la NFL est enfin arrivée, et elle regorge d’histoires et de confrontations alléchantes, rendues plus intrigantes en raison du manque de matchs de pré-saison après la pandémie COVID-19.

Cela commence avec le premier épisode de “Thursday Night Football”, qui oppose les Texans aux chefs champions du Super Bowl. Le duel de quart-arrière entre Deshaun Watson de Houston et Patrick Mahomes de Kansas City, qui ont tous deux marqué de sérieux jours de paie pendant l’intersaison, promet d’être parmi les meilleurs de la première semaine de jeu de la NFL – et potentiellement de la saison.

Le jeudi n’est cependant que le début du plaisir. Le meilleur match de l’ardoise d’ouverture semble être le match de dimanche après-midi entre les Buccaneers et les Saints, tous deux figurant dans le top cinq du classement NFL Power de Sporting News. Ce sera la première fois dans la carrière de Tom Brady qu’il s’adapte à une autre équipe que la Nouvelle-Angleterre, mais peut-il remporter une victoire lors de son premier match à Tampa contre Drew Brees and the Saints?

D’autres scénarios notables incluent les débuts très attendus des quarts Cam Newton en Nouvelle-Angleterre, Joe Burrow à Cincinnati et Teddy Bridgewater en Caroline, sans parler de voir des joueurs dans de nouvelles équipes – telles que DeAndre Hopkins, Leonard Fournette et Jadeveon Clowney – après un étrange et intersaison occupée.

Sur ce, voici tout ce que vous devez savoir sur le programme de la semaine 1 de la NFL, y compris les dates, les heures, les chaînes de télévision et les options de streaming:

Programme de la NFL cette semaine: Couverture télévisée de la semaine 1

Voici le calendrier complet de la semaine 1 de la saison NFL, ainsi que les scores finaux et comment regarder chaque match en direct.

Vous pouvez suivre les scores et les statistiques en direct avec le tableau de bord en direct de SN.

Remarque: les émissions nationales sont indiquées en gras.

Jeudi 10 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Texans chez Chiefs

20h20

NBC, fuboTV

Dimanche 13 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Eagles à Washington 13h Fox, fuboTV Dolphins à Patriots 13h CBS, fuboTV Packers à Vikings 13h Fox, fuboTV Colts à Jaguars 13h CBS, fuboTV Bears à Lions 13h Fox, fuboTV Raiders à Panthers 13h CBS, fuboTV Jets à Bills 13 h CBS, fuboTV Browns chez Ravens 13 h CBS, fuboTV Seahawks chez Falcons 13 h Fox, fuboTV Chargers chez Bengals 16 h 05 CBS, fuboTV Cardinals chez 49ers 16 h 25 Fox, fuboTV Buccaneers chez Saints 16 h 25 Fox , fuboTV

Cowboys chez Rams

20h20

NBC, fuboTV

Lundi 14 septembre

Jeu

Heure (ET)

chaîne TV

Steelers chez Giants

19 h 10

ESPN, fuboTV

Titans à Broncos

22h20

ESPN, fuboTV

Comment regarder les matchs de la NFL dans la semaine 1

Les fans de la NFL auront droit à quatre matchs aux heures de grande écoute pour lancer la saison 2020 lors de la semaine 1, plus une cinquième émission nationale de facto avec une vitrine dimanche après-midi entre les Buccaneers et les Saints que Fox diffusera sur la plupart des marchés à travers les États-Unis.

L’ouverture de la saison de jeudi soir de la NFL entre les Chiefs, champions en titre du Super Bowl, et les Texans sera diffusée sur NBC. L’équipe “Sunday Night Football” diffuse également Cowboys vs Rams dimanche soir. Le calendrier de la semaine 1 de la NFL se termine par un double en-tête aux heures de grande écoute lundi avec Steelers vs Giants à 19 h 10 HE et Titans vs Broncos à 22 h 20 HE.

Comme toujours, vérifiez vos listes locales pour la couverture télévisée de la NFL dans votre région pour les matchs de dimanche à 13 h HE et à 16 h HE.

