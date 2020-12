Real Madrid, Barcelone, Atlético de Madrid et Séville, Les quatre équipes espagnoles qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sauront qui sont leurs prochains rivaux dans la meilleure compétition de clubs européens. Il tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions a lieu ce lundi 14 décembre à Nyon. Vérifiez l’heure et où regarder les matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions à la télévision en direct.

est Lundi 14 décembreDepuis Nyon (Suisse), les 16 équipes classées pour les huitièmes de finale, dont les quatre équipes espagnoles – Real Madrid, Barcelone, Atlético et Séville – sauront qui sont leurs prochains rivaux en Ligue des champions.

Le tirage au sort aura lieu à partir de 12:00 heures – une heure de moins aux îles Canaries – et il peut être vu en direct à la télévision via la chaîne Movistar Champions League et en ligne sur le site de l’UEFA. Aussi dans OKDIARY il y aura un Suivi en ligne du tirage au sort des huitièmes de finale, avec les matchs de la Ligue des champions en direct et en ligne.

Il tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions Elle se fera par voie électronique, comme cela s’est produit lors du tirage précédent de cette édition, en raison des restrictions dues à la pandémie. Parmi les paires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions deux équipes du même pays ne peuvent pas s’affronter, les équipes qui se sont rencontrées en phase de groupes non plus. De plus, ceux qui ont passé comme premiers seront croisés contre ceux qui se sont qualifiés comme seconds.

L’Espagne et l’Allemagne sont les pays avec le plus de représentants parmi les 16 classés, avec quatre équipes, chacune (Real Madrid, Barcelone, Atlético et Séville; et Bayern, Dortmund, Leipzig et Borussia Monchengladbach, respectivement). Ils sont suivis par l’Angleterre (Manchester City, Liverpool et Chelsea) et l’Italie (Juventus, Atalanta et Lazio). Avec une France (PSG) et un autre Portugal (Port), les 16 équipes en lice en Ligue des champions sont terminées.

Dates des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Ce lundi 14 décembre, les matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions seront connus. Les tours de qualification auront lieu en février: les 16, 17, 23 et 24, les matchs; tandis que les tours auront lieu au mois de mars: les 9, 10, 16 et 17 mars.

Il Le Real Madrid est l’équipe avec une situation plus favorable dans le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Grâce à leur classement en tant que premiers du groupe, les hommes de Zinedine Zidane évitent les grandes noix de coco de la Ligue des champions et ne peuvent affronter que quatre équipes: Leipzig, Atalanta, Porto et Lazio. Plus difficile est la route de Barcelone, Séville et l’Atlético de Madrid, équipes qui passaient en secondes et qui pouvaient rencontrer le Bayern, Liverpool, City, etc.

Lundi prochain, 14 décembre, nous laisserons des doutes et les 8 paires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions seront définies, avec les rivaux du Real Madrid, de l’Atlético, de Barcelone et de Séville en Europe. À partir de 12h00 en Movistar Champions League ou via le site Web OKDIARIO en direct et en ligne Vous pourrez savoir quels couples il y a en Ligue des champions pour le premier match nul de la phase finale.