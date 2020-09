Rien ne ruine une saison de football fantastique comme des blessures. Heureusement, les gens de SportsInjuryPredictor.com ont pris sur eux d’attribuer des probabilités de blessures en fonction des relations passées des joueurs avec diverses maladies. Bien sûr, n’importe qui pourrait se blesser sur un terrain de la NFL – c’est du football, après tout – mais ce serait bien de s’asseoir pour un repêchage fantastique et de ne pas avoir à s’inquiéter autant de l’inévitable buste de blessures.

Les projections de blessures ci-dessous sont jonchées de joueurs qui ont déjà laissé tomber les propriétaires de fantasy, et les blessures préfigurent normalement plus de blessures. David Johnson fait la liste après avoir eu plusieurs énormes déceptions au début du tour en raison d’une blessure; Rob Gronkowski est ici après un an de football; et DeSean Jackson prend le gâteau du joueur qui devrait rater le plus de matchs de 2020 en raison d’une blessure.

Remarque: les projections suivantes proviennent toutes du Sports Injury Predictor. Nous avons répertorié tous les joueurs qui projettent SIP de manquer deux matchs ou plus au cours de la saison 2020 de la NFL. Les projections des blessures des déplacés internes peuvent être consultées sur le site SIP.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Projections des blessures du QB 2020

Carson Wentz, Eagles

Parties projetées manquées: 2,8

Probabilité de blessure en saison: 92%

Probabilité de blessure par match: 14,7%

Ben Roethlisberger, Steelers

Parties projetées manquées: 2,7

Probabilité de blessure en saison: 65%

Probabilité de blessure par match: 6,4%

Cam Newton, patriotes

Parties projetées manquées: 2,4

Probabilité de blessure en saison: 76%

Probabilité de blessure par match: 8,5%

Projections des blessures RB 2020

Alvin Kamara, Saints

Parties projetées manquées: 4,1

Probabilité de blessure en saison: 85%

Probabilité de blessure par match: 11,2%

Kerryon Johnson, Lions

Parties projetées manquées: 3,9

Probabilité de blessure en saison: 92%

Probabilité de blessure par match: 11,6%

Ronald Jones II, boucaniers

Parties projetées manquées: 3,6

Probabilité de blessure en saison: 93%

Probabilité de blessure par match: 15,3%

Dalvin Cook, Vikings

Parties projetées manquées: 3,5

Probabilité de blessure en saison: 96%

Probabilité de blessure par match: 18,2%

Jerick McKinnon, 49ers

Parties projetées manquées: 3,5

Probabilité de blessure en saison: 96%

Probabilité de blessure par match: 18,2%

David Johnson, Texans

Parties projetées manquées: 3,4

Probabilité de blessure en saison: 83%

Probabilité de blessure par match: 10,5%

Marlon Mack, Colts

Parties projetées manquées: 3,3

Probabilité de blessure en saison: 94%

Probabilité de blessure par match: 16,1%

Tevin Coleman, 49ers

Parties projetées manquées: 3.2

Probabilité de blessure en saison: 92%

Probabilité de blessure par match: 14,6%

Devin Singletary, projets de loi

Parties projetées manquées: 3,1

Probabilité de blessure en saison: 94%

Probabilité de blessure par match: 16,1%

Leonard Fournette, agent libre

Jeux projetés manqués: 3.0

Probabilité de blessure en saison: 99%

Probabilité de blessure par match: 25%

Joe Mixon, Bengals

Parties projetées manquées: 2,9

Probabilité de blessure en saison: 82%

Probabilité de blessure par match: 10,2%

Derrick Henry, Titans

Parties projetées manquées: 2,7

Probabilité de blessure en saison: 92%

Probabilité de blessure par match: 14,6%

Josh Jacobs, pillards

Parties projetées manquées: 2,5

Probabilité de blessure en saison: 93%

Probabilité de blessure par match: 15,3%

Saquon Barkley, géants

Parties projetées manquées: 2,5

Probabilité de blessure en saison: 89%

Probabilité de blessure par match: 12,9%

Todd Gurley, Falcons

Parties projetées manquées: 2,4

Probabilité de blessure en saison: 94%

Probabilité de blessure par match: 16,1%

Mark Ingram, corbeaux

Parties projetées manquées: 2,3

Probabilité de blessure en saison: 84%

Probabilité de blessure par match: 10,8%

Sony Michel, Patriots

Parties projetées manquées: 2,1

Probabilité de blessure en saison: 77%

Probabilité de blessure par match: 8,8%

Bryce Love, État de Washington

Jeux projetés manqués: 2.0

Probabilité de blessure en saison: 56,7%

Probabilité de blessure par match: 5,1%

Projections des blessures WR 2020

DeSean Jackson, Eagles

Parties projetées manquées: 8,4

Probabilité de blessure en saison: 99%

Probabilité de blessure par match: 25%

Will Fuller V, Texans

Parties projetées manquées: 5,2

Probabilité de blessure en saison: 97%

Probabilité de blessure par match: 19,7%

AJ Green, Bengals

Parties projetées manquées: 4,9

Probabilité de blessure en saison: 93%

Probabilité de blessure par match: 15,3%

John Ross, Bengals

Parties projetées manquées: 4,2

Probabilité de blessure en saison: 96%

Probabilité de blessure par match: 18,2%

Corey Coleman, géants

Parties projetées manquées: 3,9

Probabilité de blessure en saison: 86%

Probabilité de blessure par match: 11,6%

Darius Slayton, géants

Parties projetées manquées: 3,9

Probabilité de blessure en saison: 81%

Probabilité de blessure par match: 9,9%

Allen Robinson, ours

Parties projetées manquées: 3,3

Probabilité de blessure en saison: 89%

Probabilité de blessure par match: 12,9%

Marvin Jones, Lions

Parties projetées manquées: 3,3

Probabilité de blessure en saison: 86%

Probabilité de blessure par match: 11,6%

JuJu Smith-Schuster, Steelers

Parties projetées manquées: 3.2

Probabilité de blessure en saison: 75%

Probabilité de blessure par match: 8,3%

TY Hilton, Colts

Parties projetées manquées: 3,1

Probabilité de blessure en saison: 86%

Probabilité de blessure par match: 11,6%

Kenny Golladay, Lions

Jeux projetés manqués: 3.0

Probabilité de blessure en saison: 92%

Probabilité de blessure par match: 14,6%

Davante Adams, emballeurs

Parties projetées manquées: 2,9

Probabilité de blessure en saison: 91%

Probabilité de blessure par match: 14,0%

Dante Pettis, 49ers

Parties projetées manquées: 2,7

Probabilité de blessure en saison: 94%

Probabilité de blessure par match: 16,1%

Marquise Brown, Corbeaux

Parties projetées manquées: 2,7

Probabilité de blessure en saison: 91%

Probabilité de blessure par match: 14%

Anthony Miller, ours

Parties projetées manquées: 2.6

Probabilité de blessure en saison: 71%

Probabilité de blessure par match: 7,4%

Michael Gallup, Cowboys

Parties projetées manquées: 2,5

Probabilité de blessure en saison: 65%

Probabilité de blessure par match: 6,4%

Corey Davis, Titans

Parties projetées manquées: 2,4

Probabilité de blessure en saison: 85%

Probabilité de blessure par match: 11,2%

Equanimeous St.Brown, Packers

Parties projetées manquées: 2,4

Probabilité de blessure en saison: 81%

Probabilité de blessure par match: 9,9%

Danny Amendola, Lions

Parties projetées manquées: 2,3

Probabilité de blessure en saison: 95%

Probabilité de blessure par match: 17,1%

Randall Cobb, Texans

Parties projetées manquées: 2,3

Probabilité de blessure en saison: 72%

Probabilité de blessure par match: 7,6%

Mike Williams, chargeurs

Parties projetées manquées: 2,3

Probabilité de blessure en saison: 62%

Probabilité de blessure par match: 5,9%

Sammy Watkins, chefs

Jeux projetés manqués: 2,2

Probabilité de blessure en saison: 95%

Probabilité de blessure par match: 17,1%

Odell Beckham Jr., Browns

Jeux projetés manqués: 2,2

Probabilité de blessure en saison: 71%

Probabilité de blessure par match: 7,4%

Chris Hogan, Jets

Jeux projetés manqués: 2,2

Probabilité de blessure en saison: 54,5%

Probabilité de blessure par match: 4,8%

Julio Jones, Falcons

Parties projetées manquées: 2,1

Probabilité de blessure en saison: 93%

Probabilité de blessure par match: 15,3%

Chris Godwin, boucaniers

Parties projetées manquées: 2,1

Probabilité de blessure en saison: 75%

Probabilité de blessure par match: 8,3%

Jamison Crowder, Jets

Parties projetées manquées: 2,1

Probabilité de blessure en saison: 74%

Probabilité de blessure par match: 8,1%

Amari Cooper, Cowboys

Parties projetées manquées: 2,1

Probabilité de blessure en saison: 65%

Probabilité de blessure par match: 6,4%

Christian Kirk, cardinaux

Jeux projetés manqués: 2.0

Probabilité de blessure en saison: 78%

Probabilité de blessure par match: 9,0%

Projections des blessures TE 2020

Rob Gronkowski, boucaniers

Jeux projetés manqués: 5.1

Probabilité de blessure en saison: 99%

Probabilité de blessure par match: 25%

Jordan Reed, 49ers

Jeux projetés manqués: 3,8

Probabilité de blessure en saison: 73%

Probabilité de blessure par match: 7,9%

Evan Engram, géants

Parties projetées manquées: 3,7

Probabilité de blessure en saison: 98%

Probabilité de blessure par match: 21,7%

George Kittle, 49ers

Jeux projetés manqués: 3.0

Probabilité de blessure en saison: 95%

Probabilité de blessure par match: 17,1%

OJ Howard, Buccaneers

Parties projetées manquées: 2,8

Probabilité de blessure en saison: 96%

Probabilité de blessure par match: 18,2%

TJ Hockenson, Lions

Parties projetées manquées: 2,8

Probabilité de blessure en saison: 90%

Probabilité de blessure par match: 13,4%

Dallas Goedert, Eagles

Parties projetées manquées: 2,5

Probabilité de blessure en saison: 96%

Probabilité de blessure par match: 18,2%

Hunter Henry, chargeurs

Parties projetées manquées: 2,4

Probabilité de blessure en saison: 86%

Probabilité de blessure par match: 11,6%

Trey Burton, poulains

Parties projetées manquées: 2,3

Probabilité de blessure en saison: 83%

Probabilité de blessure par match: 10,5%

Tyler Eifert, Jaguars

Parties projetées manquées: 2,1

Probabilité de blessure en saison: 90%

Probabilité de blessure par match: 13,4%

Greg Olsen, Seahawks

Parties projetées manquées: 2,1

Probabilité de blessure en saison: 63%

Probabilité de blessure par match: 6,0%

Zach Ertz, Eagles

Jeux projetés manqués: 2.0

Probabilité de blessure en saison: 64%

Probabilité de blessure par match: 6,2%