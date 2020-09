La SEC est de retour. Le Big Ten est en route. Le Pac-12 pourrait même venir aussi.

La semaine 4 de la saison de football universitaire est arrivée et cela ressemble au vrai début de la course des éliminatoires de football universitaire. La SEC ouvrira son calendrier de conférence uniquement cette semaine, ce qui ajoute plus d’intrigue à la saison 2020.

PLUS: AP mis à jour, sondages des entraîneurs

Sporting News a publié ses choix pour les séries éliminatoires de football universitaire ainsi que des prévisions pour les 43 matchs de bowling plus tôt cet été, mais jusqu’à ce qu’il y ait des plans précis pour le reste des boules, nous allons projeter les six boules du Nouvel An chaque semaine.

Nous pouvons toujours choisir les éliminatoires de football universitaire, qui se dérouleront comme prévu. Les demi-finales de cette saison auront lieu le 1er janvier au Rose Bowl Game et au Allstate Sugar Bowl. Le match de championnat CFP aura lieu le 11 janvier au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

Dans cet esprit, voici les choix de Sporting News pour les éliminatoires de football universitaire et le sixième jour de l’an. Notre playoff présente les suspects habituels. Clemson, Alabama, Oklahoma et Ohio State se sont combinés pour 17 des 24 dernières apparitions en séries éliminatoires.

Pronostics College Football New Year’s Day Six

DATE

BOL

ÉQUIPES

30 décembre Goodyear Cotton Bowl Texas contre Notre Dame 1 janvier Chick-Fil-A Peach Bowl Géorgie contre Wisconsin 2 janvier PlayStation Fiesta Bowl Cincinnati contre Penn State 2 janvier Capital One Orange Bowl Caroline du Nord contre Floride

Prédiction des demi-finales des séries éliminatoires de football universitaire

DATE

BOL

ÉQUIPES

1 janvier Match du Rose Bowl (demi-finale) Ohio State contre Alabama 1er janvier Allstate Sugar Bowl (demi-finale) Clemson contre Oklahoma

Prédiction du championnat des éliminatoires de football universitaire

DATE

BOL

ÉQUIPES

11 janvier Match de championnat CFP Clemson contre Ohio State