L’ACC est l’une des trois conférences Power 5 à avoir choisi de jouer au football universitaire en 2020, et la conférence a utilisé un modèle plus un pour la programmation.

Ce n’est pas ce dont parlent les fans de football universitaire plus un.

Notre Dame est membre à part entière de l’ACC dans le football pour cette saison et pourra participer au match de championnat de la conférence. Les Irlandais apportent l’une des plus grandes marques du jeu sur le terrain, et cela pimente une saison où Clemson vise son sixième championnat de conférence consécutif.

Les Tigers sont à nouveau chargés sous l’entraîneur Dabo Swinney, et le tandem d’arrière-terrain de Trevor Lawrence et Travis Etienne sera difficile à battre. Cela dit, la Caroline du Nord et Louisville sont à la hausse, Virginia Tech et Miami sont sur place et deux nouveaux entraîneurs – Mike Norvell de l’État de Floride et Jeff Hafley du Boston College – sont dans le giron.

Sporting News examine l’ACC et fait ses prévisions pour 2020:

Ordre d’arrivée prévu de l’ACC 2020

1. Clemson

2. Notre-Dame

3. Caroline du Nord

4. Louisville

5. Virginia Tech

6. Miami

7. Pitt

8. État de Floride

9. Virginie

10. Forêt de Wake

11. État NC

12. Georgia Tech

13. Duc

14. Syracuse

15. Boston College

Meilleur scénario de l’ACC

Comment les Irlandais vont-ils réagir face à un calendrier de championnat complet? Notre Dame est classée n ° 6 dans le Top 25 de présaison de SN, et ils ont un quart-arrière expérimenté dans Ian Book. La nouveauté de jouer dans une conférence pour la première fois est l’un des principaux scénarios de la saison, et Brian Kelly a conduit les Irlandais à un record de 33-6 au cours des trois dernières saisons. Le calendrier est amical avant les affrontements de novembre contre Clemson (7 novembre) et la Caroline du Nord (27 novembre). Et si Notre Dame utilisait le championnat ACC pour revenir aux éliminatoires de football universitaire? C’est l’une des hypothèses les plus intéressantes à considérer sous tous les angles.

Impacts COVID

Nous avons mentionné le modèle plus un, mais l’ACC a supprimé les divisions dans le cadre de son plan de programmation et les deux meilleures équipes du classement joueront dans le match de championnat de l’ACC. Le demi de coin de Virginia Tech Caleb Farley – une deuxième sélection de l’équipe américaine de présaison de SN – a été l’un des premiers joueurs vedettes à se retirer de la saison 2020. L’ailier défensif de Miami Greg Rousseau et Jaylen Twyman de Pitt – deux sélections en équipe première – se sont également retirés. Les épidémies de COVID-19 sur les campus méritent également d’être surveillées. Le match de NC State contre Virginia Tech a été déplacé du 12 septembre au 26 septembre.

Impact de première année

Bryan Breese, DE, Clemson

Xavier Thomas se remet toujours du COVID-19, et cela pourrait conduire à plus de temps de jeu pour Breese – la meilleure recrue de la classe 2020 et faisant partie de la prochaine vague de monteurs de lignes défensifs à Clemson. Le 6-5, 290 livres sera probablement un joueur situationnel qui peut devenir un rôle plus amélioré tout de suite.

Tony Grimes, CB, Caroline du Nord

Le demi de coin cinq étoiles s’est engagé – puis reclassé – et il ajoute immédiatement de la profondeur au secondaire des Tar Heels. Grimes apprendra les ficelles de l’entraîneur des demi de coin Dre Bly – deux fois All-American avec les Tar Heels.

Transfert d’impact

D’Eriq King, QB, Miami

L’offensive de Miami a atteint le fond lors de la défaite 14-0 contre Louisiana Tech dans l’Independence Bowl, et l’entraîneur Manny Diaz a été proactif pour changer l’attaque cette intersaison. Il a embauché Rhett Lashlee comme coordinateur offensif de SMU, et il a fait venir King – qui a fait un maillot rouge à Houston l’année dernière après avoir totalisé 50 touchés la saison précédente. King apporte un ensemble de compétences dynamiques au poste, ce qui devrait relancer et attaquer qui s’est classé 90e dans la FBS avec 25,7 points par match la saison dernière.

Espoirs de l’ACC Heisman

Trevor Lawrence, QB, Clemson

Lawrence revient en tant que meilleur joueur du football universitaire, et le fait que Justin Fields, finaliste de Heisman 2019, ne joue pas ouvre la porte un peu plus large. Lawrence devra verser sur les chiffres en éruptions et lancer moins d’interceptions que la saison dernière, mais il coche toujours chaque case.

Travis Etienne, RB, Clemson

Etienne a en moyenne 7,8 verges par course pour sa carrière et marque un TD une fois toutes les 9,3 courses. C’est un meneur de jeu prolifique, mais il faudrait une saison hors du commun pour sortir de l’ombre de Lawrence.

Sam Howell, QB, Caroline du Nord

Howell a établi le véritable record de première année avec 38 passes TD la saison dernière et a eu une intersaison à développer sous la direction du coordonnateur offensif Phil Longo. Il correspond à la définition d’un dormeur Heisman.

Ian Book, QB, Notre Dame

Le livre a une fiche de 20-3 en tant que partant et compte 57 passes TD en carrière pour les Irlandais. Notre Dame, cependant, n’a pas eu de gagnant du trophée Heisman depuis 1987.

ACC les plus grands jeux

Clemson à Notre Dame (7 novembre)

Sporting News l’a présenté comme son jeu de l’année, et nous le tiendrons, car il y a un bon nombre de deux équipes qui arrivent avec des records invaincus. Chaque fois que l’équipe n ° 1 vient à South Bend, il y a une chance pour l’un de ces classiques instantanés dont les deux équipes se souviennent pour toujours. Avec les Irlandais jouant en tant que membre à part entière de l’ACC, c’est le moment.

Notre Dame en Caroline du Nord (27 novembre)

Notre Dame se rend à Chapel Hill le lendemain de Thanksgiving, et il y a de fortes chances que ce match soit pour une place dans le match de championnat de l’ACC. Le duel de quart-arrière entre Book et Howell est bon. Le match d’échecs d’entraîneur entre Kelly et Brown sera encore meilleur.

Clemson à Virginia Tech (5 décembre)

La saison régulière s’étend jusqu’en septembre, et Virginia Tech devrait être améliorée malgré la perte de Farley. Cela fait longtemps que les Hokies n’ont pas fait l’un de ces bouleversements marquants de la saison à Blacksburg. Est-ce l’année chaotique pour le faire?

Statistiques ACC qui comptent

Clemson a une fiche de 43-2, y compris les matchs de championnat de conférence contre l’ACC au cours des cinq dernières années, et l’écart s’est élargi à chaque saison. Les Tigers ont battu leurs adversaires de l’ACC 432-91 la saison dernière – une moyenne de 37,9 points par match. C’est le plus grand écart dans la course au titre de l’ACC de cinq ans.

MARGE ANNUELLE 2015 17,8 2016 18,1 2017 16,8 2018 35,2 2019 37,9

Champion ACC: Clemson

Notre Dame ajoute une nouvelle ride et la Caroline du Nord devrait franchir la prochaine étape sous Mack Brown, mais Lawrence est toujours 25-1 en tant que partant et les Tigers sont construits pour un autre championnat national sous Swinney. Si Clemson perd, alors ce sera l’une des plus grandes histoires de la saison régulière 2020. Nous le croirons quand nous le verrons.