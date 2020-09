C’est l’histoire de deux équipes.

L’une est une équipe en finale de la Conférence de l’Est de la Coupe Stanley pour la quatrième fois en six ans. L’autre fait son premier voyage dans les quatre derniers depuis 1993.

Le premier, bien sûr, est le Lightning, qui a disputé un match pour la dernière fois il y a 100 ans, mais c’était en réalité il y a à peine une semaine lundi lorsqu’ils ont éliminé le champion en titre de la Conférence de l’Est et les Bruins vainqueurs du trophée des présidents 2020 en cinq matchs. .

Vous devez penser que cette équipe est également incroyablement motivée à aller jusqu’au bout pour effacer le souvenir de leur sortie des séries éliminatoires l’année dernière par les Blue Jackets.

L’autre équipe est les Islanders, qui sont la seule équipe parmi les quatre équipes restantes à sortir du tour de qualification. Ils ont battu les Panthers en quatre, puis les ex de l’entraîneur-chef Barry Trotz, les Capitals, en cinq, puis les Flyers dans un match 7.

Alors que les deux équipes apportent une défense solide et une attaque à indice d’octane élevé (oui, nous parlons ici aussi des Islanders), la meilleure partie de ce match sera de regarder deux cerveaux derrière le banc à Trotz et Jon Cooper alors qu’ils essaient de surpasser chacun. autre.

(2) Tampa Bay Lightning (-190) vs (6) New York Islanders (+165): calendrier, répartition, prédiction

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

1 lun., 7 septembre 20 h NBCSN, fuboTV, SN, CBC, TVAS 2 mer. 9 septembre 20 h NBCSN, fuboTV, CBC, TVAS 3 ven., 11 septembre 20 h États-Unis, fuboTV, SN, CBC , TVAS 4 dim., 13 septembre 20 h NBC, fuboTV, SN, CBC, TVAS 5 * Mardi 15 septembre 20 h NBCSN, fuboTV, SN, CBC, TVAS 6 * Jeudi 17 septembre 20 h NBCSN , fuboTV, SN, CBC, TVAS 7 * sam., 19 septembre 19h30 NBC, fuboTV, SN, CBC, TVAS

(*si nécessaire)

Série de saison

Les matchs de la saison régulière sont des instantanés intéressants le long de la route de chaque équipe vers Edmonton.

Lorsque les Isles ont décroché leurs deux victoires, les Lighting étaient 14-11-3 après le deuxième et pas un grand club. Lors de leur match de février, Tampa Bay avait remporté 10 victoires consécutives du 23 décembre au 11 janvier et était au milieu d’une éventuelle séquence de 11 victoires consécutives en battant New York.

Lorsque les Isles ont remporté la première rencontre, ils étaient à deux matchs de terminer une série de 10 victoires consécutives. Quand ils ont remporté le deuxième match, ils étaient un impressionnant 20-7-2. La perte est survenue pendant une période d’incohérence – gagner deux, perdre un, gagner deux, perdre quatre. Les îles ont finalement perdu leurs sept derniers matchs avant la pause du coronavirus en mars.

DATE ROAD HOME RESULT 1 novembre Lightning Islanders NYI, 5-2 décembre 9 Islanders Lightning NYI, 5-1 8 février Islanders Lightning TBL, 3-1

Remarque: soyons réalistes. C’était il y a si longtemps, la série de la saison est un peu théorique.

Infraction

Si vous pensiez que les Islanders auraient les meilleurs buts par match dans cette série, alors vous êtes un menteur.

Tampa Bay a mené la LNH avec 3,47 GF / GP pendant la saison régulière tandis que les Islanders ont terminé 22e (2,78). Depuis qu’ils se dirigent vers la bulle, cependant, les îles ont affiché 3,38 GF / GP et le Lightning est tombé à 3,00.

Les choses semblent jolies même entre ces deux équipes en 5v5 à l’intérieur de la bulle, par Natural Stat Trick; cependant, lorsque vous prenez en compte tous les scores, il y a quelques grandes catégories qui penchent en faveur de Lightning. Par exemple, le pourcentage de Corsi For est de 54,06 à 49,14 pour Tampa Bay et le pourcentage de chances de marquer est de 53,68 à 51,27. Les Islanders font de l’ombre plus haut sur les objectifs attendus pour le pourcentage (56,45 à 52,00), mais les analyses ne décrivent pas toute la force de l’attaque de Tampa.

Bien sûr, les Islanders ont une défense avare, mais le Lightning a une puissance de feu impressionnante – et c’est sans le capitaine Steven Stamkos, qui n’a pas encore fait partie du hockey d’été et a été exclu de l’ECF. Brayden Point a ouvert la voie avec six buts et 18 points. Ensuite, il y a Nikita Kucherov, Victor Hedman, le meilleur joueur Blake Coleman et Ondrej Palat, qui entrent dans la série sur une séquence de quatre matchs consécutifs (cinq buts au total).

Quant à ces gars de Long Island, ils ont le plus de buts marqués (54) parmi les équipes dans les quatre derniers. Ils sont menés par l’Isulaire de longue date Josh Bailey (17 points), Anders Lee et Brock Nelson (quatre buts contre les Flyers), et ils ont une attaque équilibrée sur les quatre lignes.

Bord: Poussez, parce que les îles ont été un poids lourd offensif dans la bulle.

La défense

Le Lightning possède l’une des meilleures défenses du jeu, en tête d’affiche du finaliste du trophée Norris Victor Headman. Cela ne fait pas de mal de regarder le tableau de profondeur et de voir Kevin Shattenkirk, Zach Bogosian et Ryan McDonagh sur la ligne bleue avec le centre Anthony Cirelli, qui aurait dû être finaliste du trophée Selke en 2020. Cirelli a peut-être un peu de mal à se battre. en séries éliminatoires, mais Blake Coleman et Barclay Goodrow prennent le relais dans leurs rôles d’attaquants défensifs.

Tout le monde sait que les Islanders sont une équipe défensive. Au cours de la saison 2019-2020, l’équipage de Trotz a accordé le cinquième moins de buts (190, à égalité avec les Bleus). Ils ont accordé 2,79 GA / GP (TBL était à 2,77), bien que la moyenne était de 2,66 avant de passer par cette séquence de sept défaites pour clore la saison. Lors de leurs 35 victoires en 2019-2020, les Isles ont affiché un 1,91 GA / GP (3,71 GF / GP), mais dans leurs 23 défaites, ils ont en moyenne 3,91 GA / GP (1,43 GF / GP).

Dans la bulle, deux moyennes ont été équivalentes: 1,09 GA / GP, 3,64 GF / GP en victoires; 3.80 GA / GP, 2.80 GF / GP de pertes. Fondamentalement, si le Lightning marque des buts par lots, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les îles.

Bord: Foudre.

Gardien

Andrei Vasilevskiy, vainqueur du Trophée Vezina 2019 et finaliste 2020, renforce la présence nette de Tampa Bay. Il a affiché un meilleur pourcentage d’arrêts de .931, une fiche de 10-3-0 et une moyenne de buts alloués de 1,91 dans la bulle. Depuis le début des séries éliminatoires, il a fait grimper ce pourcentage d’arrêts à 0,933 en 10 matchs. Contre les Bruins, il était de 0,936 pour aller avec un 1,79 GAA. Oh, et il a produit un meilleur score de 6.03 buts enregistrés au-dessus de la moyenne dans la bulle à 5v5 (selon Natural Stat Trick).

Du côté des Islanders, Trotz a vu Semyon Varlamov et Thomas Greiss se relayer au filet. Greiss était dans les buts pour le match 7 après que Varlamov était sur le côté perdant des matchs 5 et 6 contre les Flyers. Le match 7 n’était que le deuxième départ et la troisième apparition de Greiss en séries éliminatoires, mais il a un impressionnant pourcentage d’arrêts de 1,08 GAA et de 0,960 dans ces matchs. Varlamov n’est pas en reste, bien sûr, avec un GAA de 2,00, un pourcentage d’arrêt de .921 et deux blanchissages en 14 matchs. À 5v5, Greiss a un GSAA de 2,90 et Varlamov est à 1,79.

Bord: Foudre.

Équipes spéciales

Par rapport à la saison régulière, le jeu de puissance du Lightning est passé de 23,1% d’efficacité à 17,1%, bien que contre les Bruins, il était de 22,7, il y a donc une chance que l’unité ait augmenté d’un cran depuis les premiers jours à Toronto. Tampa Bay est resté stable sur le penalty (81,3% en séries éliminatoires), mais la vraie force des équipes spéciales du club est le jeu de puissance. Avec Hedman sur le point et Brayden Point et Nikita Kucherov à l’avant, les adversaires veulent garder leur temps dans la surface au minimum.

Par rapport à la saison régulière, les Islanders sont restés constants sur le jeu de puissance, passant de 17,3% d’efficacité à 17,0%. Anders Lee mène avec trois buts en avantage numérique tandis que Josh Bailey a récolté six de ses 17 points avec l’avantage de l’homme. Le penalty kill a été solide à 82,2%, bien que cela puisse être un peu trompeur car les Flyers ont obtenu 0 pour 13 dans leur série.

Bord: Foudre.

Acteurs clés à surveiller

Blake Coleman (TBL): Coleman apporte de l’intensité, du travail acharné et de grands objectifs partout où il va. Il a sept points (trois buts, quatre passes) lors des 13 premiers matchs de l’équipe – quatre dans les quatre derniers matchs contre les Bruins – et était en bonne voie pour une saison régulière en carrière avant que la pandémie ne frappe; il s’est contenté de 21 buts et 31 points en 57 matchs entre les Devils et Lightning. Il est également un avant-poste clé et joue un match complet de 200 pieds.

Josh Bailey (NYI): L’insulaire le plus ancien ne laissera sûrement pas passer cette opportunité. Depuis le début du bubble hockey, il a marqué deux buts et inscrit un record d’équipe de 17 points. Ces 15 passes sont cinq de moins qu’un record des îles et le plus élevé depuis les 20 de Bob Bourne en 1983. Cette année-là, soit dit en passant, c’était la dernière fois que les Islanders remportaient la coupe Stanley.

En 35 matchs en carrière contre le Lightning, Bailey a récolté 25 points (10 buts, 15 passes). Il a été co-leader avec le capitaine Anders Lee avec trois points contre Tampa Bay lors de la saison régulière 2019-2020.

Historique des séries éliminatoires entre Lightning et Islanders

RÉSULTAT DE L’ANNÉE 2016 TBL déf. NYI au deuxième tour en cinq matchs 2004 TBL déf. NYI en quarts de finale de conférence en cinq matchs

Cinq dernières apparitions en séries éliminatoires

Tampa Bay Lightning

FIN DE L’ANNÉE 2019 Perdue au premier tour contre la CBJ en quatre matchs 2018 Perdue en finale de conférence contre WSH en sept matchs 2016 Perdue en finale de conférence au PIT en sept matchs 2015 Perdue en finale de la Coupe Stanley contre le CHI en six matchs 2014 Perdue au premier tour contre MTL en quatre matchs

Islanders de New York

FIN DE L’ANNÉE 2019 Perdue au deuxième tour contre la RCA en quatre matchs 2016 Perdue au deuxième tour contre TBL en cinq matchs 2015 Perdue au premier tour contre WSH en sept matchs 2013 Perdue en quarts de finale de conférence contre PIT en six matchs 2007 Perdue en quarts de finale de conférence contre BUF en cinq jeux

(2) Prédiction Lightning vs. (6) Islanders

Ce sera un match de coaching pour les âges et pourrait vraiment aller dans les deux sens, mais. . .

Prédiction: Foudre en six (et mes excuses, comme toujours, à Jon Cooper pour son placement sur la liste des «entraîneurs à se faire éliminer par Thanksgiving» alors que l’équipe était 9-7-2 à la mi-novembre).