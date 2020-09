Tout comme Susan Lucci remportant un Emmy, l’attente des Chiefs de Kansas City est terminée.

Bien que KC ne puisse pas vraiment célébrer et défendre son titre devant ses fans en 2020, il ne faudra peut-être pas longtemps – du moins pas 50 ans – avant que les Chiefs aient la chance de célébrer. Après tout, l’équipe est toujours empilée, Patrick Mahomes est encore jeune (et très, très riche) et le Royaume est plus fort que jamais.

Avec Andy Reid revenant pour une autre saison et la liste des Chiefs en grande partie intacte, il est difficile de voir où exactement Kansas City aurait pu prendre du recul en 2020. Une autre saison dominante pourrait être destinée au Arrowhead Stadium et à ses fans, et voici pourquoi:

PLUS DE PRÉDICTIONS NFL:

Projections complètes du classement 2020 de SN et choix des séries éliminatoires

Prédiction record des chefs pour 2020

Record: 12-4Division: N ° 1 de l’AFC OuestÉliminatoires: N ° 1 des graines de l’AFC

La prise de Iyer:

Les Chiefs sont de bons favoris à répéter en tant que champions de l’AFC et du Super Bowl avec raison. Patrick Mahomes et Chris Jones ont été payés, et même avec Laurent Duvernay-Tardif et Damien Williams se retirant, ils restent chargés offensivement. La défense reste un complément solide avec Jones et Frank Clark. Cette fois, l’équipe d’Andy Reid récupérera également cette tête de série n ° 1.

La prise de Rivera:

Tout commence avec le quart-arrière de la NFL, et les Chiefs ont le meilleur de l’univers.

Si vous n’avez pas remarqué la série miraculeuse de KC en séries éliminatoires, ils étaient en panne à chaque match en route vers cette victoire au Super Bowl. En fait, ils ont été la première équipe de l’histoire de la NFL à remporter trois matchs après avoir traîné par 10 points ou plus en une seule séries éliminatoires. C’est plutôt bien! Ce qui est encore mieux, c’est que les Chiefs renvoient la plupart de leurs joueurs d’impact de la saison 2019 en 2020.

Les champions en titre seront sans Cameron Erving, Stefen Wisniewski (agence libre), Damien Williams et Laurent Duvernay-Tardif (désactivé) pour la saison 2020, ils devront donc travailler le long de la ligne offensive pour répéter. Pourtant, le facteur Mahomes atténue la douleur de ces pertes le long de la ligne, car le QB des chefs (et l’homme de 500 millions de dollars) fait des choses miraculeuses en dehors de la poche. Ils ont également ajouté Clyde Edwards-Helaire lors du repêchage, et il n’y a peut-être pas de meilleur mariage entre l’espoir et l’entraîneur que Edwards-Helaire et Andy Reid.

Bien que la défense ne soit pas aussi forte que le côté offensif du ballon – le corps de secondeur est sans doute la partie la plus faible du groupe – ils ont encore assez de puissance de feu du côté offensif du ballon pour survivre à quiconque dans la NFL. Ajoutez à cela le fait que l’AFC Ouest n’est pas une division trop compétitive, alors Reid, Mahomes et les Chiefs pourraient – et devraient – revenir aux séries éliminatoires et commencer à parler de nouveau en janvier.

Record final: 13-3

Chiefs 2020 gagne au total, cotes du Super Bowl

Gagner au total: Plus / moins 11 1/2Cotes du Super Bowl: +650

C’est un loft, haut O / U pour le total de victoires, mais s’il y a une équipe qui est une valeur sûre sur le dessus, ce sont les Chiefs.

Avec l’alignement restant solide, Mahomes toujours sous le centre et Andy Reid toujours en train de suivre les jeux, les cotes de paris de Kansas City sont toutes raisonnables.

Calendrier des chefs 2020

Les Chiefs ont cinq matchs aux heures de grande écoute cette année, bien que trois des matchs – sur papier – ne soient pas très sexy.

Semaine Date Adversaire Heure de coup d’envoi TV 1er 10 septembre (jeudi) Houston Texans 20 h 20 HE NBC 2 20 septembre à Los Angeles Chargers 16 h 25 HE CBS 3 28 septembre (lundi) à Baltimore Ravens 20 h 15 HE ESPN 4 octobre 4 New England Patriots 16 h 25 HE CBS 5 11 octobre Las Vegas Raiders 13 h HE CBS 6 15 octobre (jeudi) à Buffalo Bills 20 h 20 HE Fox / NFLN 7 25 octobre à Denver Broncos 16 h 25 ET CBS 8 1er novembre New York Jets 13 h HE CBS 9 8 novembre Carolina Panthers 13 h HE Fox 10 – Bye – – 11 novembre 22 à Las Vegas Raiders 20 h 20 HE NBC 12 29 novembre à Tampa Bay Buccaneers 16 h 25 ET CBS 13 6 décembre Denver Broncos 20 h 20 HE NBC 14 13 décembre à Miami Dolphins 13 h ET CBS 15 20 décembre à New Orleans Saints 16 h 25 ET CBS 16 déc. 27 Atlanta Falcons 13 h HE Fox 17 3 janvier Los Angeles Chargers 13 h HE CBS