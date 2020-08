Nuggets contre cotes de jazz

Cotes des pépites

+2,5 [BET NOW]

Cotes de jazz

-2,5 [BET NOW]

Moneyline

+ 120 / -143 [BET NOW]

Plus / Moins

218,5 [BET NOW]

Temps

20h30. ET

la télé

ESPN

Il semblait que les Nuggets étaient terminés. En baisse à deux chiffres à la fin du troisième quart, la défense poreuse de Denver avait atteint sa fin. Mais ensuite, une rafale de paniers de Jamal Murray et quelques sets défensifs (finalement) engagés ont ramené les Nuggets.

Murray a terminé le match avec 42 points dans la victoire. Maintenant, Denver doit gagner à nouveau dimanche pour forcer un match décisif 7. Attraper deux points avec un total de 221, Murray peut-il évoquer un autre joyau pour prolonger la saison?

Denver Nuggets

Murray a réalisé une deuxième performance fantastique consécutive dans le cinquième match – en particulier dans la dernière ligne droite. Il est allé 10 sur 14 du terrain pour 22 points avec quatre rebonds et cinq passes décisives dans les 15 dernières minutes. Murray s’est intensifié lorsque son équipe était sur les cordes, à la fois comme marqueur et comme facilitateur.

Tout au long de la série, les Nuggets ont eu du mal à attirer des occasions de tir fautif. Pendant ce temps, l’Utah a largement imposé sa volonté, en accédant tôt et souvent à la charité. Mais dans le jeu 5, ce récit a changé. Denver a finalement réussi à atteindre la ligne de faute et à créer des points faciles, en tirant 15 sur 16 sur ses opportunités de lancers francs. Les Nuggets ont riposté et sont devenus physiques – quelque chose que nous attendions de voir toutes les séries.

L’un des principaux ajustements de l’entraîneur-chef Mike Malone en seconde période a été l’insertion de P.J. Dozier dans la formation. Dozier était une menace sur le côté défensif du terrain et a fourni une dose d’énergie dont les Nuggets avaient besoin. Il n’apparaîtra pas dans le score de la boîte – il avait trois points, quatre tableaux et trois passes en 19 minutes – mais Dozier a généré un +21 Plus / Moins. De plus, les Nuggets avaient une cote défensive de 89 points pour 100 possessions avec Dozier au sol.

En plus de cela, Denver était beaucoup plus agressif pour amener Jokic à la rencontre de l’écran, ce qui s’est avéré très efficace dans le jeu 5. Cependant, je suis sceptique quant à la viabilité de cette stratégie à l’avenir dans la série. Maintenant que Denver a montré sa main avec Jokic, Donovan Mitchell peut l’anticiper et encore souffler juste à côté de lui – ce qu’il a fait une poignée de fois dans le match 5. Jokic est une goutte importante, car il est trop lent pour sortir au-delà du 3 -point line et stymie Quick Guards.

Une pincée de Jokic en haut peut fonctionner schématiquement, mais je pense que la pression hors-ballon de Dozier est plus importante pour le succès de Denver. En exerçant une pression sur les menaces complémentaires de l’Utah pour les battre, ainsi qu’une défense engagée faisant sortir le Jazz de la ligne des 3 points, Denver sera en meilleure forme.

Jazz de l’Utah

Le plan de match de l’Utah était conforme à sa philosophie au cours des quatre premiers matchs qui ont permis au Jazz de prendre une avance de 3-1: Remonter 3s et laisser Donovan Mitchell cuisiner.

Le Jazz a tiré 16 sur 34 au-delà de l’arc et a fait un excellent travail pour arrêter l’action offensive initiale de Denver. Néanmoins, la manipulation de balle bâclée de l’Utah les a inévitablement brûlés. Dans ses trois victoires, le Jazz a réalisé en moyenne moins de 9 revirements par match; dans le cinquième match, l’Utah a craché le ballon 15 fois.

Je parlerai de la défense de Denver dans un instant, mais l’Utah a semblé vraiment ressentir la pression lorsque les Nuggets ont fait leur course vers la fin du match. Dans les 15 dernières minutes d’action, le Jazz a tiré 1 sur 6 au-delà de l’arc et a commis six de ses 15 revirements.

Mitchell a très bien joué tout au long, mais Denver a commencé à couvrir le pick-and-roll plus fort, empêchant Mitchell de prendre la tête. Il était toujours en mesure de retrouver ses coéquipiers au périmètre, mais ils ont laissé l’équipe en suspens. Royce O’Neale a commis trois revirements à lui tout seul au cours des 15 dernières minutes mardi.

En plus de cela, une défense engagée de Denver a limité les tentatives de tir de l’Utah, les chassant de l’arc et les forçant à l’intérieur. Comme je l’ai dit plus tôt, l’Utah n’a fait qu’un 3 dans les dernières minutes – mais n’en a également tenté que six. Denver a finalement commencé à montrer une certaine résistance au barrage de 3 points de l’Utah.

C’est désormais à Quinn Snyder et au Jazz de répondre au défi de Denver. L’Utah s’est finalement calmé au-delà de l’arc au quatrième quart, mais le Jazz a quand même mis en place une clinique dans le contexte de l’ensemble du match. Je pense toujours qu’il y a une sorte de régression à venir pour les tireurs de l’Utah, et peut-être que le quatrième quart-temps en était un peu un aperçu.

Analyse des paris

Le marché classe l’Utah comme favori à deux points pour le match 6. Les équipes qui sortent d’une défaite avant le match 6 ont une fiche de 38-42-1 contre l’écart (ATS), ce qui se traduit par un retour sur investissement (ROI) de -7,3%. .

Bien que l’Utah soit peut-être le bon côté, je ne peux pas secouer ma démangeaison de Denver. Les Nuggets sont toujours en désavantage numérique mais ont montré ce qu’un effort défensif puissant peut accomplir. Dans cet esprit, je vais regarder vers le bas dans celui-ci.

L’Utah et Denver jouent au rythme le plus lent de tous les affrontements d’après-saison, avec une moyenne d’un peu plus de 93 possessions par 48 minutes. Pour référence, l’équipe la plus lente cette saison était les Charlotte Hornets, qui comptaient en moyenne 96 possessions par 48 minutes. La raison pour laquelle ces jeux ont pris fin est due aux divisions de tir insensées que chaque côté a mis en place.

Ces deux équipes se classent première et troisième avec un pourcentage de 3 points pendant les séries éliminatoires, et elles se classent également parmi la moitié supérieure des équipes éliminatoires avec un taux de 3 points. Le Jazz et les Nuggets se déchargent des profondeurs, et jusqu’à présent, ils ont tout foré.

Maintenant que Denver a arrêté le saignement, je pense que nous verrons plus d’un match boutonné dimanche. Denver a vu ce qu’il peut faire lorsqu’il se présente en défense. Je pense que nous le voyons à nouveau dans le match 6.

Le choix: Moins de 221 (Jouez jusqu’à 219,5)

