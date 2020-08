La conférence du sud-est est l’une des trois conférences Power 5 qui joueront au football universitaire en 2020. La SEC débutera son calendrier de conférence de 10 matchs uniquement le 26 septembre.

LSU est le champion national en titre, mais l’entraîneur Ed Orgeron a dû combler plusieurs trous dans l’alignement et le personnel d’entraîneurs pendant l’intersaison. Nick Saban entame sa 14e saison en Alabama et les Crimson Tide sont les favoris de la pré-saison pour remporter la conférence. La Géorgie, la Floride, Auburn et Texas A&M sont également classées dans le top 10 du Top 25 présaison de Sporting News.

La conférence a les prétendants aux séries éliminatoires les plus légitimes, et il y a une poignée de nouveaux entraîneurs dans la conférence. Mike Leach et Ole Miss ‘Lane Kiffin du Mississippi State ajouteront une nouvelle couche à l’Egg Bowl. Eli Drinkwitz du Missouri et Sam Pittman de l’Arkansas complètent la liste des entraîneurs de première année.

Sporting News examine la SEC et fait ses prédictions pour 2020:

Prévisions SEC 2020

SEC Est

1. Géorgie

2. Floride

3. Tennessee

4. Kentucky

5. Caroline du Sud

6. Missouri

7. Vanderbilt

SEC Ouest

1. Alabama

2. Auburn

3. LSU

4. Texas A&M

5. Ole Miss

6. État du Mississippi

7. Arkansas

Top storyline

Combien d’équipes éliminatoires sortiront de la SEC? Avec seulement trois conférences Power 5 en cours (pour le moment) et une conférence pleine de prétendants, il va de soi que plusieurs équipes de la SEC pourraient participer aux éliminatoires de football universitaire. Les matchs croisés Géorgie-Alabama et Floride-LSU rendent ce scénario difficile, mais la SEC reste la seule conférence à avoir placé deux équipes dans la CFP. Cela pourrait devenir la première conférence à placer une équipe à deux défaites en séries éliminatoires.

Impact COVID

La SEC a repoussé sa date de début au 26 septembre. Le commissaire Greg Sankey a promis de surveiller l’impact du COVID-19, qui a durement frappé les États du sud comme le Texas et la Floride. Le récepteur large LSU Ja’Marr Chase est le plus grand nom à se retirer jusqu’à présent. Chase a remporté le Biletnikoff Award la saison dernière pour les Tigers. Le secondeur Auburn Chandler Wooten et le demi défensif du LSU Kary Vincent font partie des autres joueurs notables qui ont choisi de ne pas participer à la saison 2020.

Impact de première année

Bryce Young, QB, Alabama

Le quart-arrière cinq étoiles s’est inscrit tôt mais n’a pas bénéficié de l’entraînement printanier. Saban ne jettera probablement pas beaucoup de lumière sur la bataille du quart-arrière qui a précédé le match d’ouverture, mais Young défiera Mac Jones pour le temps de jeu même s’il ne remporte pas le poste de départ.

Jordan Burch, DE, Caroline du Sud

L’ailier défensif cinq étoiles est resté près de chez lui, ce qui donne à Will Muschamp une pierre angulaire en défense. Cela a fonctionné lorsque la Caroline du Sud a gardé Jadeveon Clowney dans l’état. Burch sera tenu à ce niveau élevé sur toute la ligne.

Kelee Ringo, CB, Géorgie

Le demi défensif cinq étoiles pèse 6-2 et 205 livres, et il était une star de la piste à la Saguaro High School de Scottsdale, en Arizona. Les Bulldogs ont un secondaire talentueux, mais Ringo pourrait travailler dans la rotation et obtenir des clichés significatifs.

Transfert d’impact

Jamie Newman, QB, Géorgie

Newman apporte un nouvel ensemble de compétences à l’attaque de la Géorgie alors qu’il se bat avec le transfert USC JT Daniels pour le poste de départ. Newman, un transfert diplômé, a compilé 2 868 verges par la passe, 574 verges au sol et 32 ​​touchés au total à Wake Forest la saison dernière. La Géorgie a également recruté un nouveau coordinateur offensif à Todd Monken.

KJ Costello, QB, État du Mississippi

Leach a un quart-arrière expérimenté avec qui travailler pour sa première saison à Starkville. Costello a disputé 29 matchs à Stanford au cours des trois dernières saisons, mais il a souffert de blessures – y compris une commotion cérébrale et une blessure au pouce. Il est dans une nouvelle attaque, mais Costello est tenu de mettre des chiffres.

Espoirs de la SEC Heisman

Najee Harris, RB, Alabama

Harris est le package complet. La saison dernière, il a totalisé 1 224 verges et 13 touchés au sol et ajouté sept touchés à la réception. Il pourrait suivre les traces des gagnants de l’Alabama Heisman, Mark Ingram et Derrick Henry.

Derek Stingley, CB, LSU

Stingley est le joueur le mieux classé du compte à rebours de notre Top 40 non nommé Trevor Lawrence qui joue toujours cette saison. Stingley a eu six interceptions et 15 ruptures de passes la saison dernière et possède un ensemble de compétences qui a été comparé à celui du vainqueur du Michigan Heisman, Charles Woodson. Cela prendrait un ensemble de circonstances remarquables, mais Stingley a le talent.

Zamir White, RB, Géorgie

Les Blancs ont en moyenne 5,2 verges par course la saison dernière dans un petit rôle dans l’attaque des Bulldogs. Il semble prêt à assumer des tâches de plomb, et cela devrait conduire à une production à grande échelle. La Géorgie n’a pas eu de vainqueur Heisman depuis Herschel Walker en 1982. Cela reste la norme à Athènes.

Les plus grands jeux de la SEC

LSU en Floride (17 octobre)

Le perdant de ce match sera contre lui dans la course SEC. Cinq des six dernières réunions ont été décidées par un seul chiffre. C’est une chance pour les Gators de s’affirmer comme de véritables prétendants aux séries éliminatoires.

Géorgie en Alabama (17 octobre)

C’est l’autre match dans ce qui devrait être un énorme double pour la conférence. Les Bulldogs n’ont pas visité Tuscaloosa depuis 2007, et ce jeu aura d’énormes implications pour le championnat SEC et la CFP.

Géorgie vs Floride (7 novembre)

La Floride ou la Géorgie a représenté la SEC East dans le match de championnat de conférence au cours des cinq dernières années. Les Bulldogs ont remporté les trois dernières rencontres de cette série, et le poids lourd habituel est en jeu à Jacksonville, en Floride.

Alabama à LSU (14 novembre)

La suite du “Game of the Century” de l’année dernière devrait avoir autant de poids. C’est le match sur route le plus difficile du calendrier du Crimson Tide. Le gagnant contrôlera probablement son destin avant le premier classement CFP le 17 novembre.

Auburn en Alabama (28 novembre)

Nick Saban n’a jamais perdu l’Iron Bowl au cours de saisons consécutives, et c’est le plus grand match de la semaine de rivalité traditionnelle. L’Alabama pourrait décrocher une place dans le match de championnat de la SEC ici même s’il y aura encore un match à jouer la semaine suivante. Bo Nix peut-il perturber ce plan?

Statistiques SEC qui compte

Joe Burrow a réussi 5671 verges et 60 touchés dans le cadre d’une saison 2019 record qui se classe parmi les plus grands efforts individuels de tous les temps. La conférence n’a pas d’autre quart-arrière de retour qui a passé pour 3 000 verges la saison dernière. Tua Tagovailoa de l’Alabama et Jake Fromm de Géorgie sont également partis pour la NFL. Le Crimson Tide, les Tigers et les Bulldogs – les principaux prétendants aux séries éliminatoires de la conférence – auront tous de nouveaux quarts sous le centre. Il y a des débutants talentueux de retour dans la conférence, y compris Nix, Kyle Trask de Floride, Kellen Mond de Texas A & M et Ole Miss ‘John Rhys Plumlee. Certains de ces QB sont-ils capables de transporter leur équipe au match de championnat de la SEC?

Champion SEC: Alabama

Il est difficile de choisir quelqu’un d’autre. The Crimson Tide ramène une autre équipe chargée, et ils n’ont pas passé de saisons consécutives sans gagner la conférence sous Saban depuis 2010-11. Saban a une fiche de 6-1 dans le match de championnat de la SEC avec l’Alabama, et il ajoutera un septième avant une autre course CFP. La seule question est de savoir si d’autres équipes de la SEC participeront aux éliminatoires avec le Crimson Tide.