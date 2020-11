Dans sa section 5, il fait référence au principe de «responsabilité personnelle» et de «bénévolat», établissant que «la responsabilité de chacun des participants, dans le développement de la compétition de football et de futsal est individuelle, étant le devoir de la RFEF le supervision de sa conformité et relève de la responsabilité des clubs et des footballeurs / entraîneurs, arbitres, etc. son exécution et son accomplissement ».

Plus loin, il est précisé que «dans le sport de compétition, la distance sociale minimale n’existe pas, ni ne peut se produire, ce qui implique un risque plus élevé de contagion assumé volontairement et librement par les participants à la compétition. Tous les joueurs, entraîneurs, arbitres, assistants, assistants, employés des clubs en contact direct avec les joueurs savent, acceptent et sont pleinement conscients que la pratique du football ou du futsal fédéré implique un risque de contagion beaucoup plus grand que les activités sociales normales. et en outre, ils savent, acceptent et supposent volontairement et librement que les possibilités de contagion sont beaucoup plus grandes précisément en raison des caractéristiques particulières du sport de compétition et, dans ce cas, du football et du futsal ». Plus tard, le plus grand risque de contagion est souligné.

Ayant lu ce qui précède, nul doute qu’au moins, on est surpris car la RFEF vient de dire que “je vous force à jouer, je l’organise, mais vous savez déjà que vous avez un risque très important d’être infecté car la distance sociale n’est pas donnez et là vous si vous êtes infecté ».

Je comprends que les autorités compétentes ne peuvent pas faire adopter un tel protocole car il se fonde sur un fait qui est obligatoire pour tous les citoyens, dans toutes les dispositions qui sont approuvées, et qu’il n’est autre que le maintien de la distance sociale minimale qui Selon la RFEF, cela ne se produit pas et ne peut pas se produire.

Mais c’est que dans le délire d’avoir un protocole et de jouer au football professionnel, la RFEF, après avoir établi qu’elle organise la compétition, bien que la distance sociale minimale ne soit pas respectée, oblige les clubs à participer et à avoir tous les footballeurs en bonne santé. Puisque si vous ne pouvez pas jouer à un jeu en raison d’avoir des joueurs affectés par le coronavirus, le jeu est considéré comme perdu, et le cas peut se présenter d’être expulsé de la compétition avec les conséquences de la relégation et de l’impossibilité de promotion.

Les conditions des joueurs, entraîneurs, arbitres, gérants de clubs non professionnels, notamment en troisième division, ne sont pas les mêmes que celles des professionnels puisqu’ils ont un emploi principal ou une activité d’études qu’ils combinent avec le football et, logiquement , ils ne peuvent pas risquer leur santé en exerçant une activité dans laquelle, selon leur organisateur, RFEF, la distance sociale minimale n’est pas et ne peut pas être donnée.

Pour cette raison, il est compréhensible qu’il existe des clubs amateurs qui ne souhaitent pas exposer leurs joueurs à la contagion puisqu’ils ont un travail, une famille et cela peut conduire à une très sérieuse altération de leur réalité quotidienne.

Il existe des clubs appartenant à la troisième division de futsal des Asturies, qui ont l’intention de ne pas commencer la compétition comme d’autres clubs en dehors des Asturies.

Comme c’est souvent le cas, dans ces cas, depuis les sphères fédératives, les conséquences de sanctions contre de telles attitudes sont signalées, oubliant, ces sphères fédératives, que la seule chose que font les clubs est d’assurer la santé de leurs joueurs et une telle action n’est ni malveillante ni négligente. et davantage sur le fait que la RFEF reconnaît elle-même que la distance sociale minimale ne se produit pas et ne peut pas se produire, entraînant ainsi un risque de contagion plus important.

Une question: un tel protocole du RFEF peut-il être considéré comme une atteinte à la santé publique lors de l’organisation d’une activité dans laquelle le RFEF reconnaît lui-même qu’il ne donne pas et ne peut pas donner la distance sociale minimale?

Ce sont les réflexions d’un avocat du peuple, Vegadeo, sans acrimonie.