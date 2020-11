Mis à jour le 28/11/2020 à 18:34

Cyberpunk 2077 Il est en développement depuis plus de huit ans. CD Projekt Red a programmé la sortie de son jeu phare pour le 10 décembre de cette année; bien sûr, en gardant à l’esprit qu’il n’y aura plus de retards sur le chemin.

Le jeu devait initialement arriver dans la première moitié de 2020, mais a dû être déplacé jusqu’en novembre en raison des développeurs touchés par la pandémie de coronavirus. Enfin, il a été décidé de modifier la date en décembre.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et éventuellement sur la nouvelle génération de consoles (PS5 et Xbox Series X). Comme prévu, la communauté a partagé la comparaison graphique entre les versions.

La chaîne YouTube Cycu1 compile des images du titre sur PlayStation 4 Pro, la console la plus puissante de la dernière génération de Sony, et un PC. L’éclairage, les textures et les détails graphiques sont supérieurs sur PC.

Dans le même temps, n’oubliez pas que vous pourrez obtenir plus de fps dans la version ordinateur car vous pouvez ajuster les détails graphiques aux besoins de votre PC. Pensez-vous que nous verrons une version améliorée de Cyberpunk 2077 sur PC?

