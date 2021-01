Mis à jour le 02/01/2021 17h10

Il ne fait aucun doute qu’il existe deux sagas d’aventuriers qui ont marqué une époque sur PlayStation: Inexploré et Tomb Rider. Le second a déjà eu plusieurs adaptations cinématographiques mais l’histoire de Nathan Drake avait été quelque peu oubliée.

Après de nombreux changements de scénario et de réalisateur, Uncharted est enfin en route. La bande est déjà en cours de tournage et c’est Tom Holland lui-même qui a été chargé de filtrer les détails dans ses interviews télévisées.

Il y a quelques mois, nous avons vu ce que la Hollande portera dans ce film. Il est à noter qu’il ne sera que la jeune version de Nathan Drake puisque cette production expliquera un passage du passé du personnage.

Avec le début de 2021, le même compte Twitter du film a offert un aperçu de quatre images de la version finale qui sortiraient en salles. Il s’agit de différents éléments qui guideront l’aventurier vers le précieux trésor.

Pour l’instant, la date de la première est prévue le 16 juin de cette année mais avec le coronavirus, on ne sait pas si elle sera retardée. Les cinémas sont toujours fermés et une première sur des plateformes virtuelles pourrait être choisie.

Uncharted n’est pas le seul film basé sur le jeu vidéo à venir. HBO et Naguhty Dog travaillent sur une série The Last of Us avec Neil Druckmann, le réalisateur de Tchernobyl.

Une nouvelle année. Une nouvelle aventure vous attend. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy – Uncharted (@unchartedmovie) 1 janvier 2021

