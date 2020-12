Mis à jour le 23/12/2020 13:12 pm

Cyberpunk 2077 il est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, PC et les deux nouveaux appareils PS5 et Xbox Series X. Malheureusement, le jeu est sorti avec plusieurs bogues sur PS4 et Xbox One, et les joueurs ont décidé de commencer à demander des remboursements.

Le même développeur, CD Projekt Red, a annoncé qu’il rendrait même l’argent à ceux qui ne peuvent pas rendre le jeu dans les magasins physiques. C’était sans aucun doute l’un des pires lancements de 2020.

Après un certain temps sur le marché, la société a partagé les chiffres atteints par ce jeu qui était en développement depuis plus de huit ans. Fait intéressant, malgré les erreurs et les bugs, c’est l’une des meilleures versions de l’année.

Le jeu a réussi à atteindre 13 millions d’exemplaires vendus sur toutes les plateformes, y compris les versions physiques et numériques. À son tour, ce nombre comprend toutes les copies qui ont déjà été retournées.

Bien sûr, c’est un message entre les lignes pour vos investisseurs. Rappelons qu’à la sortie du jeu, CD Projekt Red a fortement chuté en bourse. Je cherche maintenant à peindre le titre comme un succès.

Pour l’instant, ils ont seulement promis de travailler sur des mises à jour qui seront publiées début 2021. Celles-ci amélioreront l’expérience du jeu avant la sortie des correctifs multijoueurs des téléchargeables.

La dernière phrase de l’image ci-dessus est la clé. Essentiellement, la divulgation a été faite pour rassurer les investisseurs sur le fait que le jeu avait toujours un lancement record malgré la controverse. 13 millions de ventes en une semaine en font toujours l’un des plus grands lancements de jeux premium jamais lancés – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 22 décembre 2020

