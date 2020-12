Mis à jour le 12/08/2020 à 22:15 PM

La PS5 surprendra tout le monde avec ses titres exclusifs en 2021, mais à quel point seront-ils exclusifs? Cela vaudra-t-il autant de limitations? A ce jour, on peut vous dire que trois titres seront disponibles dans la compétition, en plus de la console Sony et du PC. Bien sûr, vous devez être patient.

Deathloop Oui Ghostwire: Tokyo, les deux jeux développés respectivement par Arkane et Tango Gameworks seront des exclusivités temporaires pour le PS5, la console que Sony a sorti le 12 novembre.

Une vidéo postée par Sony, chargée de réaliser PS5, a surpris la communauté sur le texte qui apparaît en bas dans les images de Deathloop Oui Ghostwire: Tokyo: “Exclusif jusqu’à 12 mois après son lancement.” A cela s’ajoute qu’ils ne seront pas seulement exclusifs à PS5, mais ils peuvent être lus sur PC.

Deathloop sera lancé dans PS5 le 21 mai 2021 et Ghostwire: Tokyo Il n’y a toujours pas de date de départ exacte.

Pour sa part, Projet Athia, un jeu développé par Square Enix, sera exclusif à PS5 pendant au moins deux ans. Gardez à l’esprit que le titre sera disponible sur PC, mais sur n’importe quelle console Xbox jusqu’à 24 mois plus tard.

PS5 | Erreur CE-108255-1

Il existe plusieurs façons de corriger l’erreur CE-108255-1 dans PS5. Ci-dessous, nous partageons la solution proposée par Sony sur la page officielle de PlayStation United States.

Si l’erreur se produit lors de l’exécution du jeu, supprimez le jeu dans Paramètres> Stockage et réinstallez le jeu.Branchez la PlayStation 5 à partir du mode sans échec (éteignez complètement la console et maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez un premier bip puis un second) et sélectionnez l’option «Reconstruire la base de données».Si l’erreur persiste, dans Paramètres> Système> Logiciel système> Réinitialiser PS5, et essayez à nouveau d’installer l’application. N’oubliez pas de faire une sauvegarde.

