Uniquement pour les amateurs de PlayStation les plus exigeants! La Magasin SUP3R5 a annoncé la vente future d’une version spéciale du PS5 Il porte le nom officiel “Retro Inspired” et est basé sur la console PS2, sortie il y a 20 ans. Vous feriez mieux de ne pas rater l’occasion, car il n’y aura que 304 consoles à vendre.

La chose la plus frappante à ce sujet PS5 C’est sa couleur noire avec le logo PlayStation situé à l’avant. Nous aurons également les deux détails dans le DualSense, le nouveau périphérique de Sony. Il convient de noter que ces modifications signifient que la console et les accessoires ne bénéficient pas de garantie, car ils ont dû l’ouvrir et le démonter.

La PS5 “Retro Inspired” sans lecteur optique coûtera 649 $

Les collectionneurs devront être très vigilants pour le lancement de cette PS5, prévu le 8 janvier à 15 h (heure péruvienne). Le nombre de consoles en vente (304) est probablement inspiré de la date de sortie de la PS2 (4 mars).

La PS5 “Retro Inspired” sans lecteur optique coûtera 649 $, tandis que celui avec un lecteur coûtera 749 $. Si vous voulez simplement le contrôleur, la société publiera 500 unités avec un prix unitaire de 99 $.

PS5 contre PS4

La PS4 aura-t-elle un avenir maintenant avec le lancement du PS5, la nouvelle console Sony? Les choses sont compliquées. Nous avons signalé il y a quelque temps que la PS4 Pro et la PS4 Standard étaient répertoriées comme «épuisées» sur le site Web de PlayStation Direct. Maintenant, nous avons plus d’indices sur l’avenir de ces consoles.

En attendant le PS5 et la PS4 vivre ensemble pendant quelques bons mois, la transition sera inévitable et encore plus si Sony ferme la production des consoles de la génération précédente. Du moins, c’est l’impression laissée par une déclaration d’un détaillant au Japon:

«Chers clients, en raison de la décision du fabricant de cesser la production, les produits suivants ne feront pas l’objet de nouveaux stocks: PS4 500 Go Glacier White, PS4 1 To Jet Black, PS4 1 To Glacier White, PS4 2 To Jet Black et PS4 Pro 1 To Glacier White ».

