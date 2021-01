Mis à jour le 06/01/2021 02:11 am

La PS5 il est rétrocompatible avec la plupart des jeux du catalogue PS4 populaire, y compris les jeux de réalité virtuelle qui peuvent être joués avec la technologie PS VR. Cependant, les propriétaires des nouvelles consoles devront faire une autre procédure pour s’amuser avec le meilleur de la réalité virtuelle sur la console Sony.

Il arrive que la compatibilité du PS5 avec la PS4 ce n’est pas total, donc tous les ports de la nouvelle console Sony ne peuvent pas supporter les périphériques de la PS VR.

Il est à noter que la nouvelle caméra HD conçue pour la PS5 n’est pas compatible avec la PS VR, ce qui se traduit par le besoin du casque PS VR, de la caméra PlayStation créée pour la PS4 et d’un adaptateur de caméra PlayStation. . Heureusement, Sony offre ce dernier gadget.

L’adaptateur de caméra PlayStation connecte la caméra PlayStation, qui a été vendue pour être utilisée avec la PS4, à la console PS5. Grâce à cet appareil, les joueurs pourront utiliser la PS4 PlayStation VR sur la dernière console de Sony.

1. Visitez le site d’assistance PlayStation.

2. Saisissez le numéro de série du PS VR. Vous pourrez le localiser à l’arrière de l’unité de traitement noire où les câbles se connectent.

3. Fournissez vos informations personnelles, votre adresse postale, votre adresse e-mail et votre nom.

Quatre. Sony enverra un e-mail contenant des informations de suivi et de confirmation une fois qu’il aura été envoyé.

PS5 SUR PC

Kotaku explique que la construction d’un PC qui peut accomplir la même chose que le PS5 et la Xbox Series X est un peu délicate. Les consoles se vendent à perte, non pas aux détaillants, mais à Sony et Microsoft. Ces entreprises récupèrent ensuite l’argent par le biais de jeux, de services d’abonnement et de microtransactions. Cela n’arrive pas dans le monde des PC.

Compte tenu de ces données et des caractéristiques techniques du PS5 Dans l’industrie informatique, Kotaku a fait cette liste de prix. L’écran et le clavier n’ont pas été pris en compte, car tout le monde possède déjà un de ces appareils par défaut.

Processeur: Processeur AMD Ryzen 5 3600 3,6 GHz à 6 cœurs (319,00 $ @ Center Com)Carte mère: ASRock B450 Pro4 ATX AM4 Motherboard (133,00 $ @ Kogan)Mémoire: Corsair Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) DDR4-3200 CL16 Mémoire (109,00 $ @ Center Com)Stockage: disque SSD Crucial P1 1 To M.2-2280 NVME (145,00 $ chez Mwave Australia)Carte vidéo: Asus Radeon RX 580 8 Go DUAL (219,00 $ @ PC Byte)Boîte: Deepcool TESSERACT BF ATX Mid Tower Case (49,00 $ @ PCCaseGear)Alimentation: Bloc d’alimentation ATX certifié Thermaltake Smart 500W 80+ (68,20 $ @ Newegg Australia)Système d’exploitation: Microsoft Windows 10 Home Full 32/64 bits (129,00 $ @ Amazon Australie)

TOTAL: 1 171,20 $

