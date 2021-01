Mis à jour le 01/03/2021 17:04 pm

Les remakes font fureur dans le PS5. Rappelons que, dans l’annonce officielle de la PlayStation 5, le développeur Rockstar Games a présenté la version améliorée de GTA V, l’un des titres les plus acclamés de la console précédente. Mais qu’en est-il des tranches précédentes de cette franchise à succès?

Un fan de la saga Great Theft Auto a eu le dévouement de créer une bande-annonce de ce à quoi ressemblerait le remake de GTA San Andreas, sorti en 2004 sur PlayStation 2 et Xbox 360, pour le PS5.

Ce que le concepteur a fait, c’est d’enregistrer les scènes sur la scène GTA V, mais avec quelques conceptions supplémentaires pour insérer les principaux personnages de San Andreas et certains endroits.

Baptisé comme Édition définitive de GTA San Andreas pour PS5, la vidéo compte près de 400 000 reproductions. Les fans de la franchise ont applaudi le travail réalisé par la chaîne XXII. Dans la description de la publication, vous aurez accès aux mods et à la carte que XXII a utilisé pour l’édition du trailer supposé.

PS5 | Pas de production

La PS4 aura-t-elle un avenir maintenant avec le lancement du PS5, la nouvelle console Sony? Les choses sont compliquées. Nous avons signalé il y a quelque temps que la PS4 Pro et la PS4 Standard étaient répertoriées comme «épuisées» sur le site Web de PlayStation Direct. Maintenant, nous avons plus d’indices sur l’avenir de ces consoles.

En attendant le PS5 et la PS4 vivre ensemble pendant quelques bons mois, la transition sera inévitable et encore plus si Sony ferme la production des consoles de la génération précédente. Du moins, c’est l’impression laissée par une déclaration d’un détaillant au Japon:

«Chers clients, en raison de la décision du fabricant de cesser la production, les produits suivants ne feront pas l’objet de nouveaux stocks: PS4 500 Go Glacier White, PS4 1 To Jet Black, PS4 1 To Glacier White, PS4 2 To Jet Black et PS4 Pro 1 To Glacier White ».

