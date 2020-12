Mis à jour le 26/12/2020 à 18h15

Play Station est à la pointe du jeu depuis plusieurs années. Il y a quelques mois à peine, l’entreprise a lancé le PS5, la console de nouvelle génération. Après ce lancement important, la communauté imagine déjà des éditions spéciales.

Bien sûr, un anniversaire important du calendrier des prochaines années est le 30e anniversaire de la PS2. Pouvez-vous imaginer une PS5 totalement noire? Eh bien l’utilisateur whattheefth anticipe déjà à quoi ressemblerait l’hommage à la PS2.

Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir avant que la PS2 ait 30 ans, plus précisément 10 ans. Rappelez-vous que cette console est sortie dans une couleur totalement noire en 2000.

Eh bien, selon les images que le concepteur a partagées, la version totalement sombre de la PS5 convainc la communauté. Le design sombre du contrôleur DualSense a même été partagé, ce qui récupère le design traditionnel des boutons PlayStation.

Souhaitez-vous une version noire de la PlayStation 5? Pour l’instant, Sony n’a pas confirmé qu’il y aurait des versions colorées de sa console, mais du vinyle et des autocollants ont déjà été en vente pour changer l’apparence de l’extérieur de l’appareil.

PS5: Voici à quoi ressemblerait une PlayStation 5 commémorant le 30e anniversaire de la PS2 (Photo: whattheefth)

Ils punissent les revendeurs PS5 sur les réseaux sociaux et ça devient viral

Fatigué du prix de PS5 est soulevé par les revendeurs? Il est vrai que ce sont des personnes intéressées qui agissent selon les lois du marché. Cependant, les vrais joueurs – ceux qui veulent acheter la nouvelle PlayStation pour l’avoir à la maison – en ont assez de la pénurie, ils ont donc décidé d’agir à partir des réseaux sociaux.

Sur Reddit, ceux qui s’intéressent à PS5 une vague «d’attaques» sur les revendeurs est orchestrée. Nous ne parlons pas de les agressions physiquement, mais de les tromper avec un prétendu accord d’achat en ligne et de ne jamais se présenter sur le lieu de la transaction.

Le subreddit est appelé r / escrocs et regorge d’anecdotes et de conversations dans lesquelles la communauté de PS5 publiez vos petites victoires contre les revendeurs. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de faire attendre quelqu’un avec une PS5 dans la rue dans les rues.

La chose la plus intéressante est qu’il existe des moyens de faire de l’expérience pour le revendeur du PS5 plus compliqué: placez-les dans des endroits difficiles et éloignés, et une fois sur place, persuadez-le d’attendre le plus longtemps possible via le chat.

C’est vrai, mettez-le avec le PS5 a sa punition dans les réseaux sociaux.

Chats revendeurs moqueurs (Reddit)