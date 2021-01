Mis à jour le 19/01/2021 23h04

Vous n’aurez besoin que d’un peu de patience pour tirer le meilleur parti de la console de nouvelle génération. Un problème technique avec le HDR de la console PS5 sur les téléviseurs Samsung, il sera corrigé par Sony. La date du nouveau firmware PlayStation sera mars 2021.

Le problème est que le PS5 Empêche les joueurs d’obtenir le HDR à l’écran avec une lecture 4K 120 Hz. Cela a forcé l’utilisateur de n’importe quel téléviseur Samsung à choisir une option plutôt qu’une autre.

L’inconvénient technique a affecté un nombre limité de joueurs, car peu de jeux de PS5 sont actuellement compatibles 4K / 120Hz. Pourtant, c’est un mal de dents que nous sommes sûrs que les gens seront heureux de voir résolus dans près de deux mois.

Comme indiqué par Forbes, le correctif a été confirmé par un modérateur sur le site Web de la communauté européenne pour Samsung, déclarant en allemand que le problème résidait en fait dans PS5 plutôt que sur les téléviseurs Samsung.

«Le bogue a été localisé et Sony devrait publier une mise à jour en mars pour rendre possible le HDR 4K 120 Hz. PS5 mis à jour avec le dernier logiciel. Le téléviseur n’a pas besoin d’une mise à jour logicielle (mais nous vous recommandons de toujours le mettre à jour pour des raisons de stabilité et de sécurité). Le téléviseur n’a pas non plus besoin d’être réparé, vous n’avez donc pas besoin de contacter le support technique », indique le message.

Pendant ce temps, “comme solution de contournement, vous pouvez réduire la fréquence d’images à 60 Hertz ou désactiver le HDR”.

PS5 | Date de sortie

Les jeux de PS5 avec une date exacte sont Hitman et Returnal, tous deux prévus pour le 20 janvier et le 19 mars. Sony a rapporté plus tard la sortie des titres suivants sans date exacte.

Pont des esprits de Kena – mars 2021Cendres solaires: juin 2021Little Devil Inside – juillet 2021GhostWire Tokyo – Octobre 2021Stray: octobre 2021Projet Athia: janvier 2022

A ces dates s’ajoute la confirmation que Horizon: Forbidden West sera publié à PS5 en 2021, ce qui en fait l’un des titres AAA les plus attendus de la communauté. La deuxième grande nouvelle est que Pragmata passera de 2022 à 2023. Pour sa part, Ratchet & Clank a cessé d’apparaître comme la première moitié de 2021 et est maintenant affiché comme 2021.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.