Malade des rabatteurs PS5? Il est vrai que ce sont des personnes intéressées qui agissent selon les lois du marché. Cependant, les vrais joueurs – ceux qui veulent acheter la nouvelle PlayStation pour l’avoir à la maison – en ont assez de la pénurie, ils ont donc décidé d’agir à partir des réseaux sociaux.

Sur Reddit, ceux qui s’intéressent à PS5 une vague «d’attaques» sur les revendeurs est orchestrée. Nous ne parlons pas de les agressions physiquement, mais de les tromper avec un prétendu accord d’achat en ligne et de ne jamais se présenter sur le lieu de la transaction.

Le subreddit est appelé r / escrocs et regorge d’anecdotes et de conversations dans lesquelles la communauté de PS5 publiez vos petites victoires contre les revendeurs. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de faire attendre quelqu’un avec une PS5 dans la rue dans les rues.

Chats revendeurs moqueurs (Reddit)

La chose la plus intéressante est qu’il existe des moyens de faire de l’expérience pour le revendeur du PS5 plus compliqué: placez-les dans des endroits difficiles et éloignés, et une fois sur place, persuadez-le d’attendre le plus longtemps possible via le chat.

C’est vrai, mettez-le avec le PS5 a sa punition dans les réseaux sociaux.

PS5 | DualSense

La PS5 C’est toujours l’une des consoles les plus demandées sur le marché. Comme on pouvait s’y attendre avec tout produit nouvellement sorti, les utilisateurs ont signalé toutes sortes de bugs et de problèmes, tels que des problèmes de téléchargement de jeux numériques sur des consoles bloquées après le passage en mode veille.

Maintenant, les plaintes pointent vers le DualSense, la nouvelle télécommande PS5. Selon certains joueurs, les déclencheurs adaptatifs commencent à mal fonctionner. Un rapport a révélé qu’en jouant à Spider-Man: Miles Morales, ils ont senti la gâchette R2 se briser, se desserrer et ne pas répondre.

Autres utilisateurs du PS5 partagent une expérience similaire et certains affirment même que le déclencheur R2 devient moins sensible avec le temps. Pour le moment, les internautes proposent des solutions maison à ce problème, ce qui suggère que davantage de joueurs sont confrontés au problème.

