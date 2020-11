Mis à jour le 11/04/2020 à 20h59

Une bonne blague pour les réseaux sociaux. Il y a ceux qui aspirent à PS5 le plus vite possible. Si l’argent ne suffit pas, vous pouvez vous vanter d’avoir la console Sony grâce à un simple filtre de réalité augmentée, et le mieux est qu’elle soit disponible sur Instagram à portée d’un clic.

Ouvre ce lien via un smartphone sur lequel la session Instagram est ouverte et vous verrez comment la boîte apparaît PS5 quelle que soit la surface que vous pointez avec la caméra.

Le filtre Instagram vous permet de prendre des vidéos et des photos, ainsi que de sauvegarder tout ce matériel dans la mémoire du téléphone portable. Vous pouvez également le partager sur Instagram Stories ou sur d’autres réseaux. Le plus drôle, c’est qu’en réalité augmentée, vous pouvez effectuer un zoom arrière et vous rapprocher de PS5 dans vos vidéos.

Au Pérou, il existe déjà deux magasins virtuels qui ont partagé le prix de lancement de la console. Comme prévu, en raison des frais de port et des taxes, la console augmente son prix à 2999 semelle dans sa version normale. N’oubliez pas que le lancement du PS5 est prévu le 12 novembre au Japon et le 19 novembre dans le reste du monde.

Prix ​​fantôme:

Norme PlayStation 5: S / 2 999,90 PlayStation 5 Digital: S / 2 699,90

Prix ​​LawGamers:

Norme PlayStation 5: S / 2 999,90 PlayStation 5 Digital: S / 2 699,90

PS5 | DualSense

Le DualSense de PS5 Il est disponible depuis plusieurs jours avant le lancement de la console Sony. Cela a conduit les internautes à publier toutes sortes de matériel lié au périphérique, il y avait même ceux qui ont ouvert une commande pour que l’on puisse voir tous leurs circuits.

La chaîne YouTube TronicsFix avait le dévouement de démonter pièce par pièce le contrôle du PS5, des déclencheurs adaptatifs à la carte mère avec les bâtons intégrés. Plus utilement, TronicsFix explique les fonctions de chaque partie, vous aurez donc une meilleure idée de ce que propose le DualSense.

