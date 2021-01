Mis à jour le 06/01/2021 16h59

La bataille des consoles se poursuit après plusieurs semaines de lancement de la Xbox Series X et Playstation 5. L’un des éléments différentiels des deux consoles est le contrôleur ou la commande.

La PS5 DualSense possède des vibrations haptiques et un écran tactile, ce qui n’est pas courant dans le reste des contrôleurs du monde du jeu. Souhaitez-vous que cela devienne normal sur les nouvelles consoles, y compris les PC?

Microsoft s’est chargé de recevoir l’avis de sa communauté pour savoir si elle est prête à utiliser ces outils que Sony a mis en place. Le moyen TechRadar rapporte qu’une enquête a été menée pour connaître la “satisfaction de la communauté sur la vitesse ou la qualité du système de nouvelle génération (Xbox Series X)”.

On demande à l’utilisateur s’il connaît les caractéristiques du contrôleur PlayStation et on lui dit s’il souhaite que le contrôleur Xbox Series inclue ces options ou des options similaires. La chose la plus simple à adapter à ces contrôles serait peut-être les déclencheurs adaptatifs.

Pour l’instant, l’objectif de cette enquête est inconnu. On ne sait pas si Microsoft travaille sur une nouvelle génération de contrôleurs. Lorsque la PS4 a été lancée, on pensait que le panneau tactile serait adapté à d’autres consoles, mais ce n’était pas le cas.

Il faudra attendre les nouveaux produits Microsoft pour connaître l’avenir du jeu.

