La PS5 ça peut être partout … mais jamais dans une mallette comme cet ingénieur l’a fait avec la PlayStation 4. L’ancienne console Sony a été adaptée de telle manière que vous pouvez jouer n’importe où et elle est livrée avec l’écran inclus.

La version portable de la console avant la PS5 Il a été conçu par l’ingénieur DX Terraria. Grâce à son compte Twitter, il a partagé quelques images de la façon dont la PS4 était à l’intérieur de la mallette, qui ne nécessite pas de connexion murale, mais a une batterie installée.

DX Terraria a nécessité dix mois de travail pour façonner ce Playstation 4 portable. Ce ne sera pas aussi pratique qu’une Nintendo Switch, mais il sera assez élégant pour l’emmener au bureau sans craindre d’attirer l’attention des autres.

起動 の 様 子 pic.twitter.com/x455jCxwNR – DX Terraria (@DxTerraria) 31 décembre 2020

Le projet PS4 dans une mallette a demandé 483 $. DX Terraria a déclaré que, en cas de vente de ce type de consoles sur le marché, il demanderait au moins 1454 $, presque comme trois PS5 basé sur le PDSF de Sony.

Il y a quelques faiblesses dans cette version du PS4: le poids est de 6,4 kilos et l’autonomie de la batterie est d’une heure, vous aurez donc besoin du courant électrique.

PS5 contre PS4

La PS4 aura-t-elle un avenir maintenant avec le lancement du PS5, la nouvelle console Sony? Les choses sont compliquées. Il y a quelque temps, nous avons publié que la PS4 Pro et la PS4 Standard étaient répertoriées comme «épuisées» sur le site Web de PlayStation Direct. Maintenant, nous avons plus d’indices sur l’avenir de ces consoles.

En attendant le PS5 et la PS4 vivre ensemble pendant quelques bons mois, la transition sera inévitable et encore plus si Sony ferme la production des consoles de la génération précédente. Du moins, c’est l’impression laissée par une déclaration d’un détaillant au Japon:

«Chers clients, en raison de la décision du fabricant de cesser la production, les produits suivants ne feront pas l’objet de nouveaux stocks: PS4 500 Go Glacier White, PS4 1 To Jet Black, PS4 1 To Glacier White, PS4 2 To Jet Black et PS4 Pro 1 To Glacier White ».

