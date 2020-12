Mis à jour le 15/12/2020 à 08:28

Internet est un excellent outil pour s’informer … jusqu’à ce que vous soyez submergé par toutes les données disponibles. Sais-tu déjà lequel est le meilleur PS5 ou Xbox série x s’il y a des dizaines de pages avec des analyses différentes? La bonne chose à faire serait de revoir chaque avis, de faire un relevé des choses positives ou négatives … Oui, cela semble très difficile, mais SDN Digital Thinking l’a déjà fait pour la communauté des joueurs.

L’étude menée par le cabinet de conseil SDN Digital Thinking a permis de déterminer la réputation en ligne des consoles nouvelle génération (toutes les versions du PS5 et Série Xbox).

L’échantillon était constitué de l’activité de 5 000 utilisateurs actifs âgés de 15 à 35 ans, sur les réseaux sociaux, les plateformes d’opinion, les forums et autres médias.

La PS5 et Xbox série x ils ont un score moyen de 6,9 ​​et 0,78, respectivement. Les points les plus négatifs de la console Sony étaient le stockage et le prix. La machine Microsoft, quant à elle, se démarque par ses performances et son design.

Se connecter à ce lien pour accéder à la base de données SDN Digital Thinking. Vous devrez entrer dans la console que vous souhaitez analyser pour connaître les résultats.

PS5 | Jeux les plus téléchargés

Aux Amériques, le jeu le plus téléchargé de la boutique PS5 est Spider-Man: Miles Morales, la suite de Spider-Man sur PlayStation 4.

En Europe, le jeu le plus téléchargé par les propriétaires du PS5 est Call of Duty Black Ops Guerre froide. Le titre développé par Activision met tout le monde en suspens avec une semaine avant le début de la première saison du multijoueur. Un autre détail est que le tireur se classe deuxième en Amérique.

Les troisième et quatrième places en Amérique appartiennent à Les âmes du démon et Assassin’s Creed Valhalla, respectivement.

