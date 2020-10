Mis à jour le 29/10/2020 à 17:54

Ubisoft il a également été affecté par le coronavirus. Le développement de certains jeux a été freiné par le télétravail, tout comme les productions hollywoodiennes ou d’autres industries.

Dans le cas des jeux vidéo, le développeur Ubisoft a annoncé que Far Cry 6 Oui Quarantaine Rainbow Six Ils n’atteindront pas leur date de sortie officielle, mais passeront à 2021.

Bien entendu, cela donnera à l’entreprise le temps de lancer le jeu sur les nouvelles consoles: PlayStation 5 et Xbox Series X. Entre avril 2021 et mars 2022, l’arrivée de ces deux jeux est attendue après l’annonce de la société.

Bien sûr, cette situation ajuste beaucoup plus le calendrier de sortie d’Ubisoft. Just dance, Assassin’s Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising arriveront dans le reste de l’année.

Alors que Prince of Persia Remake et Riders Republic sortira entre janvier et mars 2021.

Le pipeline actuel d’Ubisoft pour le reste de l’exercice comprend Watch Dogs: Legion, Just Dance, Assassin’s Creed Valhalla et Immortals sortent d’octobre à décembre. Prince of Persia Remake et Riders Republic sortent de janvier à mars. Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine après avril pic.twitter.com/JTsgzMSIQM – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 29 octobre 2020

