Fans de Grand Theft Auto attendent toujours la prochaine tranche de la franchise pour le PS5, la nouvelle console Sony qui est arrivée sur le marché il y a un peu plus d’un mois. Malheureusement, un initié a été suffisamment clair pour que nous ne posions plus de questions sur ce titre.

Selon Yan2295, GTA 6 pour la PS5 il est en phase de développement; cependant, “cela ne viendra pas bientôt”. À cette mauvaise nouvelle s’ajoute le manque de connaissances sur le moment où le titre Rockstar Games sera annoncé. Tout laisse à penser que nous aurons encore plusieurs années sans avoir une idée précise du projet.

Oui, GTA 6 est en cours de développement.

Ça n’arrivera pas bientôt.

Non, je ne sais pas quand ça va être annoncé ou publié.

Vous pouvez arrêter de demander maintenant. – Yan2295 (@ Yan2295) 2 janvier 2021

Le lanceur d’alerte de Rockstar Games a partagé la mise à jour sur Twitter et, malheureusement, ne l’a pas renforcée avec des détails supplémentaires sur son départ pour PS5. Ce n’est pas la première fois que nous entendons cela GTA 6 est en développement, mais il y a eu des rumeurs et des fuites qui suggèrent que sa date de sortie est plus proche que certains ne le pensent. Yan2295, pour sa part, met fin à toutes les illusions en précisant que ce ne sera pas bientôt.

Malheureusement, l’expression «pas à venir» est extrêmement vague et assez subjective. Cela pourrait indiquer que le jeu est encore dans quelques années pour le PS5, mais cela pourrait aussi indiquer que c’est dans bien plus que quelques années. Il n’y aura plus à attendre.

PS5 et les intentions de Microsoft

Grâce à une enquête auprès des propriétaires de Xbox série x et Xbox Series S, Microsoft veut savoir si ceux-ci “connaissent les fonctions des contrôleurs PlayStation” afin qu’à l’avenir, ils soient implémentés dans les contrôleurs Xbox. Rappelons-nous que l’une des principales attractions du DualSense de PS5 C’est sa technologie haptique, c’est-à-dire la sensibilité de la vibration du contrôleur pour offrir une meilleure expérience de jeu.

La nouvelle manette sans fil Xbox est une version raffinée et améliorée de sa manette de jeu précédente; Cependant, cela n’a pas causé autant d’étonnement que ce que Sony a fait pour le PS5. A tel point que forcément Microsoft réfléchit déjà à adapter la même technologie pour les nouvelles consoles de jeux. Xbox.

