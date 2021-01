Mis à jour le 15/01/2021 08:43 pm

Le jeu populaire Le dernier d’entre nous Elle a clôturé son histoire avec la publication du jeu PlayStation 4. Ellie s’est vengée de la mort de Joel et s’est consacrée à élever son fils dans une ferme isolée avec son partenaire.

Bien sûr, Sony ne lâchera pas l’oie d’or aussi facilement. Pour cette raison, il travaille à la production d’une série basée sur cet univers post-apocalyptique; et ils ont également annoncé que jusqu’à sept autres franchises PlayStation feront le saut vers le petit écran.

The Last of Us est le projet le plus avancé à ce jour, mais il a été pris avec quelques mésaventures telles que demander au réalisateur du premier épisode. Johan Renck allait être responsable du chapitre pilote.

Parmi ses œuvres les plus marquantes figure la série Tchernobyl, où il a participé à plusieurs épisodes et a reçu un Emmy. Le moyen Le Hollywood Reporter Il a expliqué que le directeur s’était retiré en raison de problèmes avec son calendrier.

Johan Renck (“Tchernobyl”) a remporté le prix de la meilleure réalisation pour une série limitée. (Photo: .)

Qui remplacera Johan Renck en tant que réalisateur de la série The Last of Us?

Les médias susmentionnés rapportent que HBO a choisi le réalisateur russe Kantemir Balagov, qui a travaillé sur des titres comme A Great Woman, un film qui l’a conduit à remporter le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes 2019.

Pour l’instant, l’intrigue de la série The Last of Us est inconnue. Peut-être qu’il se concentre sur des personnages secondaires, cela pourrait même être une production très similaire à The Walking Dead, où des histoires sont racontées sur de nombreux survivants qui finissent par se croiser.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.