Mis à jour le 24/12/2020 17 h 39

La PS5 C’est toujours l’une des consoles les plus demandées sur le marché. Comme on pouvait s’y attendre avec chaque produit nouvellement sorti, les utilisateurs ont signalé toutes sortes de bugs et de problèmes, tels que des problèmes de téléchargement de jeux numériques sur des consoles bloquées pour entrer en mode veille.

Maintenant, les plaintes pointent vers le DualSense, la nouvelle télécommande PS5. Selon certains joueurs, les déclencheurs adaptatifs commencent à mal fonctionner. Un rapport a révélé qu’en jouant à Spider-Man: Miles Morales, ils ont senti la gâchette R2 se casser, se desserrer et ne pas répondre.

Autres utilisateurs du PS5 partagent une expérience similaire et certains affirment même que le déclencheur R2 devient moins sensible avec le temps. Pour le moment, les internautes proposent des solutions maison à ce problème, ce qui suggère que davantage de joueurs sont confrontés au problème.

Le problème avec la commande du PS5 Cela nous rappelle les plaintes contre Nintendo et ses Joy-Con, les périphériques de la console hybride Nintendo Switch. Pour le moment, il n’y a pas de solution de Sony et on ne sait pas à quel point le problème technique avec le DualSense est répandu.

PS5 | Achetez la console

Le premier point à prendre en compte est la disponibilité du PS5 après son lancement. COVID-19 a ralenti la chaîne de production de Sony, il y a donc peu d’unités pour la demande actuelle. Ainsi, suivant les règles du marché, chaque console augmente de prix et encore plus si elle tombe entre les mains des revendeurs.

Il est préférable d’attendre que Sony reprenne sa pleine capacité de production jusqu’à ce qu’il y en ait assez PS5. Ne vous laissez pas emporter par la nouveauté, pire encore quand il y a ceux qui profitent du désespoir pour gagner de l’argent.

Un autre point à garder à l’esprit est que le catalogue de PS5 Il n’a pas assez de titres Triple-A pour tirer parti du matériel. Sony a annoncé que les meilleurs titres arriveront toujours au milieu de 2021, vous avez donc le temps d’économiser.

