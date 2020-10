Mis à jour le 28/10/2020 à 12:34 PM

La Playstation 5 il a déjà été diffusé auprès des médias spécialisés dans la technologie et les jeux vidéo. D’après les vidéos et photos qu’ils ont partagées via les réseaux sociaux, la console est la plus grande de la marque Sony.

Les influenceurs et les médias ont partagé leurs premières impressions, ainsi que le déballage de la PlayStation 5. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, seuls deux éléments technologiques sont livrés dans la boîte.

Lorsque vous ouvrez votre PS5, vous trouverez une boîte sur le dessus qui contient le contrôleur officiel, DualSense. À votre tour, vous y trouverez le câble d’alimentation, vos manuels d’utilisation, un câble HDMI et l’accessoire pour que la console puisse être placée horizontalement.

Vous n’aurez pas les accessoires PS5 supplémentaires dans la boîte. Vous devrez acheter séparément les écouteurs antibruit, le chargeur à double contrôleur DualSense et la caméra HD qui ne fonctionneront qu’avec la PS5.

La PS5 Standard Edition est au prix de 2999,99 soles au Pérou, tandis que la version numérique, sans lecteur de disque, coûtera 2699,90 soles. N’oubliez pas que pour le reste des utilisateurs, la vente est prévue pour le 19 novembre.

Voici un premier aperçu de la # ps5 pic.twitter.com/hFl0ooEr6m – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 27 octobre 2020

