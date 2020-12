Mis à jour le 14/12/2020 à 10:05

La PS5 Elle est si grande que vous devez jouer au tetris dans votre salon ou votre chambre pour installer la console sans problèmes d’espace. Mais vous serait-il venu à l’esprit de le positionner dans l’autre sens? C’est ce qu’a fait Hermen Hulst, directeur des studios mondiaux de PlayStation et co-fondateur de Guerilla Games, et cela a déclenché un débat sur les médias sociaux.

Une vidéo publiée par Hulst sur Twitter a attiré l’attention de milliers d’utilisateurs du PS5 par la façon dont vous avez positionné la console: à l’envers et à l’horizontale avec le lecteur de disque sur le dessus. Après un certain temps, l’exécutif de Guerrilla Games a de nouveau téléchargé la vidéo, mais en supprimant la console du cadre.

Les utilisateurs du forum ResetEra n’ont pas tardé à publier un fil à ce sujet. «J’aurais dû l’admettre au lieu de l’effacer. C’est amusant et finalement inoffensif »et« Peut-être qu’il a un PS5 défectueux, alors je l’ai mis à l’envers pour que les jeux fonctionnent, de la même manière que la PS1 tourne »ont été certains des commentaires.

La PS5 à l’envers a été supprimée 😅 pic.twitter.com/JzoQvEd3oC – Ninzolow (@ninzolow) 13 décembre 2020

Sur Twitter, les internautes ont réfléchi à la facilité de retirer le disque ayant le PS5 l’inverse et le “problème de conception” qui rend difficile l’insertion du disque par la “lèvre” qui dépasse du matériel.

PS5 | Réputation

L’étude menée par le cabinet de conseil SDN Digital Thinking a permis de déterminer la réputation en ligne des consoles nouvelle génération (toutes les versions du PS5 et Série Xbox).

L’échantillon était constitué de l’activité de 5 000 utilisateurs actifs entre 15 et 35 ans, sur les réseaux sociaux, les plateformes d’opinion, les forums et autres médias.

La PS5 et Xbox série x ils ont un score moyen de 6,9 ​​et 0,78, respectivement. Les points les plus négatifs de la console Sony étaient le stockage et le prix. La machine Microsoft, quant à elle, se démarque par ses performances et son design.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.