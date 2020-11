Mis à jour le 11/04/2020 à 20:49

Il ne reste que quelques jours avant les consoles de nouvelle génération, Playstation 5 et Xbox Series X, vont une fois sur le marché. Les deux auront un prix de 500 $ à compter de leur premier jour de départ, mais Phil Spencer – un dirigeant Xbox – pense que la console Microsoft est plus rentable.

La grande question que vous vous poserez est: que voulez-vous dire si les deux consoles coûtent le même prix? Eh bien, Microsoft a choisi de lancer une version moins chère appelée Xbox Series S, qui coûtera 299 $.

Sony a d’abord critiqué cette décision, arguant que cela déroutait simplement l’utilisateur final et que cette stratégie de lancement d’une version beaucoup moins chère de sa console ne réussissait généralement pas.

D’autre part, Phil Spencer, le directeur de la Xbox explique ce qui suit à propos de cette décision: “Quand on pense à la Xbox Series X et à la Xbox Series S, on pense aux marchés où le prix pourrait être une considération importante pour les familles – et la valeur du Game Pass.

Vous savez, les jeux vidéo peuvent être un passe-temps très coûteux. Je vois certaines plates-formes, aux prix américains, demander 70 $ pour un jeu. Ces consoles valent 500 $. Et je pense que c’est un investissement important pour les personnes qui ne jouent pas tous les jours – comme les joueurs occasionnels ou une famille qui équilibre beaucoup de choses.

