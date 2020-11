Mis à jour le 11/04/2020 à 20:46

Le DualSense de PS5 Il peut être acheté sur certains marchés avant la sortie officielle de la console. Les générateurs de contenu en ont profité pour réaliser toutes sortes de vidéos sur les réseaux sociaux, il y a même les plus audacieux qui ont ouvert complètement la commande.

La chaîne YouTube TronicsFix avait le dévouement de démonter pièce par pièce le contrôle du PS5, des déclencheurs adaptatifs à la carte mère avec les bâtons intégrés. Plus utilement, TronicsFix explique les fonctions de chaque partie, vous aurez donc une meilleure idée de ce que propose le DualSense.

Mais méfiez-vous! Les images ont été réalisées par un professionnel de l’électronique, nous vous déconseillons donc d’ouvrir votre propre télécommande à partir du PS5 pour savoir ce qu’il contient. Il est possible que vous désactiviez certaines fonctions ou endommagiez un circuit.

«DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de manettes précédentes et capture à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec la PS5. Le nouveau contrôleur sera transformateur pour les jeux, poursuivant notre mission sur PlayStation de repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir », a déclaré Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, le chef de la PS5 sur le marché international.

PS5 Il sortira le 12 novembre au Japon et le 19 novembre dans le reste du monde. Les dimensions du PS5 surpasser le Xbox série x, dont les dimensions sont de 301 mm x 151 mm x 151 mm. En plus d’être le plus élevé, le Playstation 5 c’est presque deux fois plus profond que la machine de Microsoft.

