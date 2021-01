Mis à jour le 07/01/2021 12h27

Est-ce une version Ultimate? Non, bien au contraire, le PlayStation Store a un bug qui facture les jeux de PS4 et PS5 jusqu’à 10 mille dollars. La communauté n’a pas tardé à signaler ces cas sur les réseaux sociaux.

Le bug qui a affecté le catalogue de jeux du PS4 et PS5 cela se produit avec les titres normaux et ceux qui sont inclus comme «gratuits» dans le service d’abonnement PlayStation Plus.

La prévalence de l’erreur n’est pas claire et si elle est limitée à une forme spécifique de PlayStation Store. Jusqu’à présent, des rapports ont montré que le problème se manifeste dans la version de PS4 du PlayStation Store, mais il est fort possible que la même erreur soit possible dans la version de PS5 du magasin numérique.

De plus, on ne sait toujours pas s’il s’agit d’une erreur d’affichage ou d’une erreur de prix réelle. Autrement dit, le PlayStation Store ne peut pas facturer 10000 $ pour un titre du PS5, nous ne savons donc pas si lors de l’acquisition du jeu nous serons facturés le prix normal ou s’ils facturent réellement les 10 mille dollars.

Jusqu’à présent, Sony Interactive Entertainment n’a pas commenté l’erreur qui affecte les utilisateurs de PS5 et PS4. Jusqu’à ce que ce soit le cas, ou jusqu’à ce que plus de détails apparaissent, soyez prudent lorsque vous magasinez dans la boutique numérique.

PS5 contre PS4

La PS4 aura-t-elle un avenir maintenant avec le lancement du PS5, la nouvelle console Sony? Les choses sont compliquées. Nous avons signalé il y a quelque temps que la PS4 Pro et la PS4 Standard étaient répertoriées comme «épuisées» sur le site Web de PlayStation Direct. Maintenant, nous avons plus d’indices sur l’avenir de ces consoles.

En attendant le PS5 et la PS4 vivre ensemble pendant quelques bons mois, la transition sera inévitable et encore plus si Sony ferme la production des consoles de la génération précédente. Du moins, c’est l’impression laissée par une déclaration d’un détaillant au Japon:

«Chers clients, en raison de la décision du fabricant de cesser la production, les produits suivants ne seront pas soumis à de nouveaux stocks: PS4 500 Go Glacier White, PS4 1 To Jet Black, PS4 1 To Glacier White, PS4 2 To Jet Black et PS4 Pro 1 To Glacier White ».

