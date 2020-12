Mis à jour le 12/12/2020 à 19:27

L’événement Les Game Awards 2020 Elle a été réalisée le 10 décembre via en ligne en raison de la pandémie de coronavirus. Le «Meilleur jeu de l’année» selon la communauté et les spécialistes était The Last of Us Part II, le titre de Naughty Dog.

Beaucoup se sont déjà joints aux salutations au développeur après cette importante récompense. Récemment, le haut responsable de Xbox statué sur la question.

Phil Spencer a abandonné le jeu sur console PlayStation. “Félicitations à Neil Druckmann et à l’équipe de Naughty Dog, un super jeu d’un grand studio”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Neil Druckmann a remercié le message d’accueil dans les réponses au tweet.

Bien sûr, il était également en charge de tapoter le dos de Dontnod Entertainment, développeur de Tell Me Why, un jeu distribué par Xbox Game Studios.

Pensez-vous que nous verrons Xbox se battre dans le prix GOTY dans les prochaines années? Pour l’instant, le grand projet qu’ils ont en main est le prochain Halo, le même qui a été rempli de critiques pour la faible qualité des graphismes de la bande-annonce.

Merci, Phil! – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 décembre 2020

Félicitations à tous les nominés et tellement génial de voir le travail de @DONTNOD_Ent sur @TellMeWhyGame reconnu pour le jeu important qu’il est. https://t.co/C8RCiY3c6X – Phil Spencer (@ XboxP3) 11 décembre 2020

