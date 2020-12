Mis à jour le 15/12/2020 à 10:10

Fortnite Il est mis à jour pour les consoles de nouvelle génération. Battle Royale d’Epic Games propose un mode 120 FPS en PS5 et Xbox série x et série S.

La mise à niveau vers 120 FPS en PS5 et les consoles Série Xbox c’est possible avec le téléchargement du patch 15.10. La seule exigence pour cette mise à niveau est un moniteur ou un téléviseur compatible. Sinon, vous pouvez toujours jouer en 4K et 60 FPS, sauf sur Xbox Series S.

Pour activer le nouveau mode Fortnite, les propriétaires de PS5 et Série Xbox ils devront rechercher l’option 120 FPS dans le menu des paramètres vidéo. Epic Games souligne que pour atteindre ce taux de rafraîchissement sans problème, il a abaissé la résolution maximale. Ainsi, les personnes qui activent 120 FPS remarqueront que la résolution descendra à 1440p.

Dans le cas de Série Xbos S, la version économique du Xbox série x de Microsoft, les joueurs pourront jouer en mode 120 FPS, mais avec la résolution en 1080p. «En mode Xbox Series S 120 FPS, la résolution des ombres et d’autres paramètres sont abaissés et les nuages ​​volumétriques sont désactivés», déclare Epic Games.

Jetez un œil à cette vidéo tournée en mode 120 FPS sur une console PS5. Vous devrez le reproduire dans sa plus haute qualité afin d’apprécier les détails.

FORTNITE | Jeux YouTube

De façon générale, Jeux YouTube -un espace créé pour la consommation de vidéos sur les jeux vidéo- fermé 2020 avec plus de 100 milliards d’heures de visionnage. Le chiffre n’en est pas moins compte tenu de la pandémie et des plus de 80 000 créateurs de contenu qui dépassent les 100 000 abonnés et des 350 qui dépassent les 10 millions d’abonnés.

Pour vous donner une meilleure estimation de ce que représentent 100 milliards d’heures de visionnage, Youtube compare la même période “à voyager à Neptune et revenir environ 475 000 fois”.

Maintenant, à propos des jeux vidéo les plus regardés en Youtube, Minecraft se classe premier avec plus de 200 milliards de vues, suivi de Roblox avec 75 milliards, Feu libre de Garena avec 72 milliards, Grand Theft Auto V avec 70 MM et Fortnite avec 67MM.

