Un brevet publié par Sony en a des milliers avec l’espoir d’un avenir PS5 Pro. Le document fait référence à une machine capable de faire fonctionner deux cartes graphiques, ce qui représenterait un saut de puissance considérable par rapport au PS5 original qui vient d’arriver sur le marché en novembre.

Brevet de Sony souligne dans le titre qu’il s’agit d’une “console de jeux vidéo évolutive”; De plus, le système «multi-GPU» permettra de rendre chaque image du jeu ou d’accélérer le processus graphique de ce que beaucoup anticipent en disant que ce sera PS5 Pro.

Gardez à l’esprit que ce système de deux cartes graphiques dans le PS5 Pro il a déjà fonctionné sur PC. Si la puissance de la machine est doublée, les performances des jeux vidéo ne sont pas forcément affectées.

Cependant, un PS5 Pro avec deux cartes graphiques, cela rendrait l’exécution des jeux en résolution 4K plus stable et une part plus élevée de FPS, en plus d’offrir plus d’outils aux développeurs.

Il est à noter qu’il s’agit d’un brevet, donc Sony n’est pas obligé de faire de ce design une réalité que la communauté se rapporte à l’avenir PS5 Pro.

PS5 LITE

La version bon marché de PS5 recevrait le nom commercial de PS5 Lite et il aurait une taille et un volume réduits par rapport à l’original. Sony – selon le transcendant – il appliquerait ce changement pour maximiser les ressources disponibles dans sa chaîne de production.

Ce ne serait pas la première fois que Sony ferait quelque chose de similaire. Avant le PS5, la PS4 Il a ensuite eu les versions Pro et Slim, cette dernière étant la moins chère du marché.

Rappelons que la version standard du Playstation 5 Il a les dimensions suivantes 39 x 10,4 x 26 cm et pèse 4,5 kg. En revanche, les dimensions de la version numérique (sans lecteur de disque) sont de 39 x 9,2 x 26 cm et elle pèse 3,9 kg.

