Mis à jour le 16/12/2020 à 12:07

La PS5 C’est la console que tout le monde veut, il y a donc des problèmes d’approvisionnement, des spéculations et même des vols dans les chaînes de distribution. Vaut-il la peine d’investir dans la nouvelle console de Sony juste un mois après son lancement? Il y a plusieurs points que vous devriez considérer pour avoir un peu plus de patience si vous envisagez de laisser la PS4 derrière vous.

Le portail TechRepublic partageait plusieurs aspects que les joueurs devraient prendre en compte avant de dépenser de l’argent sur le PS5Le prix varie en fonction de l’édition standard (499 $) et numérique (399 $).

Le premier point à prendre en compte est la disponibilité du PS5 après son lancement. COVID-19 a ralenti la chaîne de production de Sony, il y a donc peu d’unités pour la demande actuelle. Ainsi, suivant les règles du marché, chaque console augmente de prix et encore plus si elle tombe entre les mains des revendeurs.

Il vaut mieux attendre que Sony reprenne sa pleine capacité de production jusqu’à ce qu’il y en ait assez PS5. Ne vous laissez pas emporter par la nouveauté, pire encore quand il y a ceux qui profitent du désespoir pour gagner de l’argent.

Un autre point à garder à l’esprit est que le catalogue de PS5 Il n’a pas assez de titres Triple-A pour tirer parti du matériel. Sony a annoncé que les meilleurs titres arriveront toujours au milieu de 2021, vous avez donc le temps d’économiser.

À cela, nous devons ajouter qu’il y a encore des jeux sur PS4 qui valent la peine d’être rejoués ou essayés une fois avant de passer à la PS5. Nous savons que le PS5 il est rétrocompatible, mais pas seulement pour cette raison, il vaut la peine d’acheter le jeu vidéo. Si vous avez la PS4, prenez le temps de profiter de tous les titres de cette génération puis optez pour la nouvelle PlayStation.

Un dernier point à garder à l’esprit est que le PS5 il aura de nouvelles versions et des refontes au fil du temps. La console que vous achetez aujourd’hui n’est pas la même que celle qui sera achetée dans six ou sept mois. Sony met généralement à jour le système après les échecs de la première version de la console. Il y a eu des rapports de surchauffe, de commandes ne chargeant pas, etc. Si vous allez acheter le PS5, il est préférable d’acquérir la meilleure version de ceci et cela prend du temps.

