Achète-en un PS5 ou Série Xbox Ce n’est pas si simple si l’on prend en compte l’espace que ces consoles occupent dans le salon ou les meubles de la chambre. Heureusement, un grand magasin en a tenu compte lors de l’achat d’un support pour machines puissantes.

Gardez à l’esprit que le PS5 et Série Xbox ils ont des dimensions considérables. Les deux consoles sont les plus grandes du marché à ce jour. La PS5 et Xbox série x Ils mesurent respectivement 39 x 10,4 x 26 cm et 15,1 x 15,1 x 30,1 cm.

Certains utilisateurs ont signalé sur les forums Reddit pour PS5 et Série Xbox que les magasins Ikea ont des modèles de cartons des deux consoles afin que vous ayez une idée de l’espace qu’ils occuperaient dans votre maison.

Ikea a des découpes en carton de Xbox et PS5 afin que vous puissiez voir comment ils s’intégreront dans les centres multimédias. (De l’utilisateur Imgur JFP1) pic.twitter.com/QN1BAibbmW – Elyse Willems (@ElyseWillems) 4 janvier 2021

L’idée Ikea est assez simple, mais elle aide certainement à résoudre les problèmes d’espace causés par la taille des PS5 et Série Xbox. Il y aura des gens qui auront les deux consoles et on imagine qu’à l’avenir, Microsoft et Sony présenteront la version Slim dans quelques années.

PS5 | Adaptateur gratuit

L’adaptateur de caméra PlayStation connecte la caméra PlayStation, qui a été vendue pour être utilisée avec la PS4, à la console PS5. Grâce à cet appareil, les joueurs pourront utiliser la PS4 PlayStation VR sur la dernière console de Sony.

1. Visitez le site d’assistance PlayStation.

2. Saisissez le numéro de série du PS VR. Vous pourrez le localiser à l’arrière de l’unité de traitement noire où les câbles se connectent.

3. Fournissez vos informations personnelles, votre adresse postale, votre adresse e-mail et votre nom.

Quatre. Sony enverra un e-mail contenant des informations de suivi et de confirmation une fois qu’il aura été envoyé.

