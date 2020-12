Mis à jour le 24/12/2020 16h08

Il est déjà habituel de jouer à quelques jeux sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series avec de la musique grâce à Spotify. Vous n’êtes pas curieux de savoir ce qui est le plus écouté sur les consoles en 2020? On vous dit que la plateforme de musique en streaming a publié la plus écoutée sur les consoles.

Spotify publié dans un rapport exclusif pour Vandal sur les chansons et les genres les plus écoutés dans les applications pour les principales consoles du marché: Playstation 4, PS5, Xbox One et Série Xbox. Comme prévu, 2020 a été l’année où les consoles ont été jouées le plus longtemps.

Les artistes les plus écoutés par les utilisateurs de PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series étaient Juice WRLD, XXXTENTACION, Travis Scott, Lil Uzi Vert et YoungBoy Never Broke Again. Les thèmes musicaux, quant à eux, sont les suivants:

Roddy Ricch – The BoxLil Mosey – Blueberry FaygoTravis Scott – chair de pouleDaBaby, Roddy Ricch – ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) Trevor Daniel – Falling

SPOTIFY | Musique en Espagne

Que ce soit PS5 ou consoles Microsoft, les artistes les plus écoutés en Espagne étaient Bad Bunny, Anuel AA, J Balvin, Myke Towers et Ozuna.

Les chansons les plus écoutées sont les suivantes:

Bizarrap, Nicki Nicole, TATOOL, Taiu, Trueno – Mamichula – avec Nicki NicoleAnuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia – La Jeepeta – RemixKAROL G, Nicki Minaj – TusaBad Bunny, Jowell & Randy, Ñengo Flow – SafaeraAnuel AA, J Balvin, Jhay Cortez – Méduse

PS5 | Des prix plus chers

Le premier pays avec le PS5 le plus cher au monde est le Brésil, où le Sony cela coûte 790 $. Le Pérou n’est pas en reste: le marché national cite la machine de divertissement à 748,23 dollars.

Troisième place dans le PS5 Le Chili l’a avec 660 $, suivi de l’Afrique du Sud (652 $), de la Colombie (605 $), de la Russie (587 $) et de la Suède (584 $).

Il convient de noter que l’enquête Paxful n’a pas examiné les prix du PS5 en Argentine, où la version numérique (sans lecteur optique) dépasse 900 dollars, ou en Uruguay où le montant dépasse 1 000 dollars.

