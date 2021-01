Mis à jour le 06/01/2021 19:05 pm

Maintenant, les choses sont plus claires sur l’avenir de la PS4 après le lancement de la PS5, La nouvelle console de Sony qui vient d’être sur le marché international depuis un peu plus d’un mois. Il arrive que la société japonaise ait décidé de cesser la production de la génération précédente, sauf pour le modèle le plus accessible.

Sony utilisera toutes ses ressources et efforts pour faire plus PS5 compte tenu de la demande excessive qui existe actuellement sur le marché. Pour atteindre cet objectif, la firme japonaise a mis fin à la production de PlayStation 4 Pro et essentiellement de tous les modèles PS4, à l’exception de la PS4 Slim de 500 Go.

Il convient de noter que la mesure de Sony à l’égard du prédécesseur du PS5 Elle ne fonctionnera qu’au Japon, un premier pas vers la disparition de cette machine des magasins du monde entier. Il n’y a pas de date exacte sur ce dernier.

Gardez à l’esprit que l’arrêt de la PS4 ne signifie pas que la console est inutile contre le PS5. Sony a promis que la PlayStation 4 serait prise en charge et recevrait de nouveaux jeux pendant les deux premières années de la nouvelle génération.

Sony suit les traces de Microsoft en arrêtant la Xbox One X peu de temps avant la sortie de la série X / S.

PS5 | La version portable de la PS4

La version portable de la console avant la PS5 Il a été conçu par l’ingénieur DX Terraria. Grâce à son compte Twitter, il a partagé quelques images de la façon dont la PS4 était à l’intérieur de la mallette, qui ne nécessite pas de connexion murale, mais a une batterie installée.

DX Terraria a nécessité dix mois de travail pour façonner ce Playstation 4 portable. Ce ne sera pas aussi pratique qu’une Nintendo Switch, mais il sera assez élégant pour l’emmener au bureau sans craindre d’attirer l’attention des autres.

起動 の 様 子 pic.twitter.com/x455jCxwNR – DX Terraria (@DxTerraria) 31 décembre 2020

Le projet PS4 dans une mallette a demandé 483 $. DX Terraria a déclaré que, en cas de vente de ce type de consoles sur le marché, il demanderait au moins 1454 $, presque comme trois PS5 basé sur le PDSF de Sony.

