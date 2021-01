Mis à jour le 04/01/2021 10h18

Une politique de remboursement intéressante attire l’attention des parents joueurs. PS5. Il ne s’agit de rien de négatif, comme cela s’est produit avec Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, mais quelque chose qui est bénéfique pour ceux qui s’abonnent à la plate-forme PS Plus.

Quand le PS5 sur le marché en novembre, le catalogue de jeux a été réduit. Pour lutter contre cela, Sony a inclus des jeux gratuits de PS5 sur vos offres mensuelles pour les abonnés PS Plus. C’est ainsi que les propriétaires de PS5 ont pu télécharger Bugsnax, Worm Rumble et -plus récemment- Maneater.

Maneater est sorti sur PS4 en mai 2020, mais a reçu une mise à jour gratuite de nouvelle génération sur PS5; De plus, il peut être acheté en tant que version dédiée de PS5.

Donc depuis qu’il a été annoncé que tous les joueurs de PS5 pouvaient télécharger le jeu gratuitement dans le cadre de leur abonnement PS Plus, Sony a commencé à offrir des remboursements automatiques pour ceux qui ont acheté Maneater numériquement sur le PS5.

«En tant qu’abonné Playstation Plus, nous vous rembourserons le prix d’achat de ce produit dans le portefeuille du Playstation Store, car il s’agit d’un jeu Playstation Plus mensuel. Cela n’affectera pas votre capacité à jouer, car nous ne l’avons pas supprimé de votre bibliothèque », indique la déclaration de Sony aux propriétaires de PS5.

Ce remboursement est rare et ne se produit probablement que parce que Maneater a récemment été publié sur la PS5. Il sera intéressant de voir comment PlayStation maintient son jeu gratuit mensuel de PS5 sur PS Plus alors que son catalogue de jeux reste relativement restreint.

PS5 contre PS4

La PS4 aura-t-elle un avenir maintenant avec le lancement du PS5, la nouvelle console Sony? Les choses sont compliquées. Nous avons signalé il y a quelque temps que la PS4 Pro et la PS4 Standard étaient répertoriées comme «épuisées» sur le site Web de PlayStation Direct. Maintenant, nous avons plus d’indices sur l’avenir de ces consoles.

En attendant le PS5 et la PS4 vivre ensemble pendant quelques bons mois, la transition sera inévitable et encore plus si Sony ferme la production des consoles de la génération précédente. Du moins, c’est l’impression laissée par une déclaration d’un détaillant au Japon:

«Chers clients, en raison de la décision du fabricant de cesser la production, les produits suivants ne feront pas l’objet de nouveaux stocks: PS4 500 Go Glacier White, PS4 1 To Jet Black, PS4 1 To Glacier White, PS4 2 To Jet Black et PS4 Pro 1 To Glacier White ».

