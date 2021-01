Mis à jour le 18/01/2021 09h33

Plus de nouvelles pour ceux qui s’abonnent aux services spéciaux de Sony. Une nouvelle promotion PlayStation Plus sur le PlayStation Store vend deux jeux PS4 – donc jouables sur PS5– pour seulement deux dollars. Ne manquez pas cette opportunité, elle n’est disponible que pour une durée limitée.

Actuellement, des centaines de jeux de PS4 et PS5 sont en vente sur le PlayStation Store. Beaucoup de ces offres n’ont rien d’extraordinaire … jusqu’à ce que vous tombiez sur des bijoux comme Amnesia: Collection pour seulement 3 $. Vous pouvez même l’acheter à moins que vous ne soyez abonné à PlayStation Plus. Se connecter à ce lien faire l’achat.

Jusqu’au 20 janvier, Amnesia: la collection coûte 2 $ pour les abonnés PS Plus, ce qui signifie que les joueurs de PS4 et PS5 Vous pouvez obtenir deux jeux d’horreur populaires pour un dollar pièce. Les économies sont considérables, car le titre est régulièrement au prix de 30 $.

Amnesia: The Collection sur le PS Store

Amnesia: la collection se compose de livraisons Amnesia: la descente sombre et Amnesia: une machine pour les porcs . Le premier a fait ses débuts en 2010 avec un solide 85 sur Metacritic. La suite est sortie trois ans plus tard et n’a marqué que 72 points. Nous partageons les synopsis de chaque titre.

«Amnesia: The Dark Descent vous met dans la peau de Daniel après vous être réveillé dans un château inhospitalier, sans presque aucun souvenir de son passé. En explorant ses mystérieux couloirs, vous devez reconstituer les souvenirs troublants de Daniel et découvrir l’horreur qui se cache au plus profond de lui. “

“Dans Amnesia: A Machine For Pigs, le riche industriel Oswald Mandus se réveille dans son lit rongé par la fièvre et torturé par la vision d’une machine sombre et infernale. Tout ce qu’il sait, c’est que ses enfants sont en grand danger, et les sauve c’est dans sa main ».

PS5 | Date de sortie

Les jeux de PS5 avec une date exacte sont Hitman et Returnal, tous deux prévus pour le 20 janvier et le 19 mars. Sony a rapporté plus tard la sortie des titres suivants sans date exacte.

Pont des esprits de Kena – mars 2021Cendres solaires: juin 2021Little Devil Inside – juillet 2021GhostWire Tokyo – Octobre 2021Stray: octobre 2021Projet Athia: janvier 2022

A ces dates s’ajoute la confirmation que Horizon: Forbidden West sera publié à PS5 en 2021, ce qui en fait l’un des titres AAA les plus attendus de la communauté. La deuxième grande nouvelle est que Pragmata passera de 2022 à 2023. Pour sa part, Ratchet & Clank a cessé d’apparaître comme la première moitié de 2021 et est maintenant affiché comme 2021.

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.