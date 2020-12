Mis à jour le 25/12/2020 17h04

Des millions et des millions de consoles arrivent sur le marché chaque année. Un moyen facile de savoir lequel était plus populaire que l’autre consiste à consulter les chiffres des unités vendues. Prenons comme exemple PS5 et la Série Xbox. Nous pouvons deviner quel était le best-seller en regardant les chiffres, mais quelle est la véritable ampleur? En d’autres termes, à quoi «ressemblent-ils» des millions de consoles vendues?

La chaîne YouTube MetalBallStudios a publié une vidéo dans laquelle nous pouvons voir à une échelle combien de consoles ont été vendues selon les modèles qui ont été publiés au cours de l’histoire. Les plus récents sont, comme prévu, Série Xbox et la PS5, Les machines Microsoft et Sony, respectivement.

Il faut tenir compte du fait que PS5 et Série Xbox ils continuent d’être vendus sur le marché, donc le chiffre n’est pas encore clos. L’animation a été réalisée le 19 décembre, il faut donc ajouter les unités vendues à ce jour.

Les deux PS5 comme Série Xbox et d’autres consoles ont été rassemblées sous forme de bâtiments afin que vous ayez un meilleur ratio du nombre de machines actuellement en circulation.

Au cas où vous vous poseriez la question, le plus haut bâtiment constitué de consoles correspond à la PlayStation 2, la console que Sony a sorti en 2000. Pas moins de 157 millions de consoles vendues, presque aussi hautes que la Tour Eiffel à Paris.

PS5 | Problèmes DualSense

La PS5 C’est toujours l’une des consoles les plus demandées sur le marché. Comme on pouvait s’y attendre avec tout produit nouvellement sorti, les utilisateurs ont signalé toutes sortes de bugs et de problèmes, tels que des problèmes de téléchargement de jeux numériques sur des consoles bloquées après le passage en mode veille.

Maintenant, les plaintes pointent vers le DualSense, la nouvelle télécommande PS5. Selon certains joueurs, les déclencheurs adaptatifs commencent à mal fonctionner. Un rapport a révélé qu’en jouant à Spider-Man: Miles Morales, ils ont senti la gâchette R2 se briser, se desserrer et ne pas répondre.

Autres utilisateurs du PS5 partagent une expérience similaire et certains affirment même que le déclencheur R2 devient moins sensible avec le temps. Pour le moment, les internautes proposent des solutions maison à ce problème, ce qui suggère que davantage de joueurs sont confrontés au problème.

