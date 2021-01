Mis à jour le 14/01/2021 06:29 pm

Resident Evil Cela a commencé avec des zombies, s’est poursuivi avec des super pouvoirs, a fait le saut dans le paranormal, et maintenant il semble qu’il comportera des vampires et d’autres êtres fantastiques. Après le grand succès de Resident Evil 7 sur PS4, Xbox One et PC, Capcom a un nouveau jeu entre les mains.

Ce nouveau titre s’appellera Resident Evil 8 o Resident Evil Village et sera disponible sur la nouvelle génération de consoles PS5 et Xbox Series X. Selon les images partagées, Capcom va désormais donner le sato aux combats de créatures fantastiques.

Tout se passera dans un village isolé des montagnes. Le protagoniste devra apparemment enquêter sur une affaire paranormale et se retrouvera dans une aventure terrifiante. Voulez-vous en savoir plus sur l’intrigue? Eh bien, plus de détails seront présentés le 21 janvier.

Capcom a invité tous ses fans au live spécial qu’ils se produiront le 21 janvier à 17 h (heure péruvienne) pour en savoir plus sur Resident Evil Village. Un trailer prolongé a été promis et pour la première fois on nous montrera un gameplay du titre.

L’annonce est accompagnée d’un bref aperçu de 30 secondes du jeu. Les dirigeants derrière ce Resident Evil invitent tout le monde à l’événement. Peut-être l’un des détails que la communauté attend le plus est la date de lancement officielle.

Pour l’instant, il a seulement été détaillé qu’il sera lancé en 2021 mais il n’y a pas de date définie.

Ne manquez pas la vitrine Resident Evil le 21 janvier à 22h GMT / 23h CET! Rejoignez Brittney Brombacher (@BlondeNerd) pour une visite guidée de Resident Evil Village, comprenant une nouvelle bande-annonce, le tout premier gameplay et bien d’autres nouvelles de Resident Evil! pic.twitter.com/BSNiFPpkbV – Capcom Europe (@CapcomEurope) 14 janvier 2021

Écoutez Dale Play sur Spotify et Spreaker. Suivez le programme tous les dimanches sur nos plateformes audio disponibles.