Avec Messi sanctionné pour deux matchs et jours après sa chute en finale de la Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic Club, Ronald Koeman Il est apparu à nouveau devant les médias lors de la conférence de presse avant le KO de la Copa del Rey huitièmes de finale contre Cornellá. L’entraîneur néerlandais a parlé de la punition de Messi après son attaque sur Villalibre et bien plus encore.

Cornellá

“Nous savons qu’il y a toujours des surprises dans la Coupe. Pour eux, c’est le match de l’année et pour nous le prochain match.” Cela affecte le gazon artificiel. Nous devons réussir, mais bien sûr, c’est compliqué. Cela dépend beaucoup de la mentalité de l’équipe.

Sanction de Messi

«Le club n’est pas d’accord et on verra. Je pense qu’il y a des choses qui peuvent être défendues, mais cela dépend du club. J’espère qu’ils le réduiront. Sinon, deux matchs sans Leo.

Vaincre la Super Coupe

«Nous étions foutus après le match et le lendemain, c’est normal et ça doit être parce que nous étions très proches. Ils nous ont presque ligotés à la dernière minute. Il n’y a plus de temps pour être en panne. Nous sommes sur la bonne voie, surtout en championnat ces derniers temps.

Leonardo et Messi

“Aussi s’ils me demandent si je suis intéressé par Neymar ou Mbappé, je dis oui”

Gazon artificiel

«Les terrains artificiels, de nos jours, pour moi ce n’est pas du football. Quand une équipe de ceux-ci obtient un premier, c’est un avantage. Cela dépend de beaucoup de choses ».

Eric Garcia

«Je ne suis pas celui qui doit commander des décisions économiques comme une signature. Si le club pense que ce n’est pas possible, nous allons de l’avant avec ce que nous avons.